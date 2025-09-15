Insulin Pump Correction: Tandem Diabetes Care Issues Correction for Certain t:slim X2 Insulin Pumps Due to Risk for Faulty Speaker Wiring That May Cause Malfunction and Stop Insulin Delivery

|
Catalog
|
Catalog# Description
|
UDI-DI
|1000911
|t:slim X2 GS, Replacement, Refurbished
|00853052007318
|1003808
|t:slim X2 GS Classic, Replacement, Refurbished
|00853052007981
|1004219
|t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl
|00853052007998
|1004484
|Pump, t:slim X2, Clinical Use Only
|N/A
|1005611
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L
|00850006613304
|1005613
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L, Refurbished Replacement
|00850006613311
|1005615
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl
|00850006613328
|1005617
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl, Refurbished Replacement
|00850006613335
|1006379
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ 6.4, Refurbished Replacement
|00850006613731
|1006402
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4
|00850006613762
|1006406
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4, Replacement
|00850006613786
|1006408
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4, Refurbished Replacement
|00850006613793
|1006419
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L
|00850006613809
|1006420
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl
|00850006613816
|1006535
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L, Refurbished Replacement
|00850006613823
|1006537
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl, Refurbished Replacement
|00850006613830
|1008255
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl, Replacement
|00850018992671
|1008256
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L, Replacement
|00850018992664
|1008257
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L, Replacement
|00850018992657
|1008258
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl,Replacement
|00850018992640
|1010004
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ
|00389152000015
|1010005
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Replacement
|00389152000022
|1010006
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Medicare
|00389152000039
|1010007
|Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Refurbished Replacement
|00389152000046
|1010009
|Pump, t:slim X2, Control-IQ
|00389152000077
|1010010
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, Replacement
|00389152000084
|1010011
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, Medicare
|00389152000091
|1010012
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, Refurbished Replacement
|00389152000107
|1012867
|Pump, t:slim X2, Control-IQ
|00389152286716
|1012868
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, Medicare
|00389152286815
|1012869
|Pump, t:slim X2, Control-IQ, Replacement
|00389152286914
|1013195
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8
|00389152319513
|1013196
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Medicare
|00389152319612
|1013197
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Replacement
|00389152319711
|1013198
|Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Refurbished Replacement
|00389152319810
