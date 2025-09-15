Submit Release
Insulin Pump Correction: Tandem Diabetes Care Issues Correction for Certain t:slim X2 Insulin Pumps Due to Risk for Faulty Speaker Wiring That May Cause Malfunction and Stop Insulin Delivery

Catalog

Catalog# Description

UDI-DI

1000911 t:slim X2 GS, Replacement, Refurbished 00853052007318 1003808 t:slim X2 GS Classic, Replacement, Refurbished 00853052007981 1004219 t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl 00853052007998 1004484 Pump, t:slim X2, Clinical Use Only N/A 1005611 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L 00850006613304 1005613 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L, Refurbished Replacement 00850006613311 1005615 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl 00850006613328 1005617 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl, Refurbished Replacement 00850006613335 1006379 Pump, t:slim X2, Basal-IQ 6.4, Refurbished Replacement 00850006613731 1006402 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4 00850006613762 1006406 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4, Replacement 00850006613786 1006408 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.4, Refurbished Replacement 00850006613793 1006419 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L 00850006613809 1006420 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl 00850006613816 1006535 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L, Refurbished Replacement 00850006613823 1006537 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl, Refurbished Replacement 00850006613830 1008255 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mg/dl, Replacement 00850018992671 1008256 Pump, t:slim X2, Control-IQ, mmol/L, Replacement 00850018992664 1008257 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mmol/L, Replacement 00850018992657 1008258 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, mg/dl,Replacement 00850018992640 1010004 Pump, t:slim X2, Basal-IQ 00389152000015 1010005 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Replacement 00389152000022 1010006 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Medicare 00389152000039 1010007 Pump, t:slim X2, Basal-IQ, Refurbished Replacement 00389152000046 1010009 Pump, t:slim X2, Control-IQ 00389152000077 1010010 Pump, t:slim X2, Control-IQ, Replacement 00389152000084 1010011 Pump, t:slim X2, Control-IQ, Medicare 00389152000091 1010012 Pump, t:slim X2, Control-IQ, Refurbished Replacement 00389152000107 1012867 Pump, t:slim X2, Control-IQ 00389152286716 1012868 Pump, t:slim X2, Control-IQ, Medicare 00389152286815 1012869 Pump, t:slim X2, Control-IQ, Replacement 00389152286914 1013195 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8 00389152319513 1013196 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Medicare 00389152319612 1013197 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Replacement 00389152319711 1013198 Pump, t:slim X2, Control-IQ 7.8, Refurbished Replacement 00389152319810

