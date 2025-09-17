Milcobel & NoPalm Ingredients valoriseren weipermeaat en verkennen commerciële productieplant op Milcobel-site

(links) Francis Relaes, MD van Milcobel en (rechts) Lars Langhout, CEO van NoPalm Ingredients tekenen samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerking toont de kracht van ons co-locatiemodel: bijproducten op locatie omzetten in hoogwaardige ingrediënten en samen echte circulariteit creëren met waarde voor beide partijen.” — Lars Langhout

WAGENINGEN, NETHERLANDS, September 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Dit strategische partnerschap stelt Milcobel in staat om zijn weipermeaat te valoriseren en grondstoffen te leveren voor de demonstratiefabriek van NoPalm Ingredients, die zoals aangekondigd in een persbericht op 2 September gepland staat om in 2026 in bedrijf te gaan. Tegelijkertijd zullen beide bedrijven de haalbaarheid onderzoeken van een gezamenlijke commerciële productiefaciliteit van NoPalm Ingredients op de locatie van Milcobel in Langemark, die in 2028 operationeel zou zijn.NoPalm Ingredients, een biotechpionier die duurzame alternatieven voor palmolie produceert door middel van fermentatie, heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met Milcobel, een toonaangevende Belgische zuivelcoöperatie, met als doel de productie van circulaire, duurzame alternatieven voor palmolie op te schalen.De overeenkomst omvat twee belangrijke pijlers:- Een leveringsovereenkomst voor Milcobel's weipermeaat, een bijproduct van kaas, waarmee de grondstof voor de demonstratiefabriek van NoPalm Ingredients in Nederland (die in 2026 in bedrijf zal worden genomen) wordt veiliggesteld.- Een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de oprichting van de eerste commerciële fabriek van NoPalm Ingredients op de locatie van Milcobel in Langemark, die mogelijk in 2028 operationeel zal zijn.Van weipermeaat tot duurzame oliën: upcycling van zuivelbijproductenFoodtech-startup NoPalm Ingredients heeft een geavanceerde fermentatietechnologie ontwikkeld die oliën en vetten produceert die vergelijkbaar zijn met conventionele palmolie en andere tropische vetten, zonder gebruik te maken van grondstoffen afkomstig van palmolie. In plaats daarvan maakt het proces gebruik van agro-industriële zijstromen, zoals weipermeaat. Deze innovatieve aanpak is zowel circulair als emissiearm en biedt een levensvatbaar alternatief voor palmolie, dat veel wordt gebruikt in consumentenproducten, maar vaak in verband wordt gebracht met ontbossing en aantasting van het milieu.Industriële proeven bevestigen de haalbaarheid van fermentatie op basis van weipermeaatIndustriële proeven in de afgelopen twee jaar hebben de haalbaarheid aangetoond van het gebruik van weipermeaat als grondstof voor het fermentatieproces van NoPalm Ingredients. De technologie produceerde consistent oliën volgens specificatie op industriële schaal, wat de compatibiliteit met de zijstromen van Milcobel bevestigt."Bij Milcobel is het onze missie om de hoogst mogelijke waarde te creëren voor onze coöperatieve leden", aldus Francis Relaes, Managing Director Milcobel Premium Ingredients. "Meer dan 25 jaar geleden hebben we een strategische keuze gemaakt om ons te concentreren op mozzarella. In 2022 was onze samenwerking met Arla Foods Ingredients om wei-eiwitretentaat te valoriseren een verdere versterking van onze strategie en een belangrijke stap voorwaarts in de valorisatie van onze wei-bijproducten. Deze nieuwe samenwerking met NoPalm Ingredients maakt de cirkel rond: het tilt de valorisatie van weipermeaat naar een hoger niveau in de waardeketen en zet het om in duurzame, hoogwaardige olie-ingrediënten voor voedingsmiddelen en non-foodproducten. Het versterkt niet alleen ons economisch model, maar ook ons streven naar circulariteit en een betere impact op de planeet."Co-locatie als model voor circulaire productieBeide bedrijven zullen de operationele haalbaarheid van co-locatie van een NoPalm Ingredients-fabriek op de Milcobel-site in Langemark verder onderzoeken, inclusief integratie met de bestaande infrastructuur. Door fabrieken te bouwen naast voedselproductiefaciliteiten en gebruik te maken van lokale zijstromen, wil NoPalm Ingredients de uitstoot, het landgebruik en de afvalproductie drastisch verminderen en tegelijkertijd nieuwe economische waarde toevoegen aan de bestaande infrastructuur."Deze samenwerking bewijst de kracht van ons co-locatiemodel: bijproducten omzetten in hoogwaardige ingrediënten op de plaats waar ze worden geproduceerd, waardoor transport wordt verminderd en infrastructuur wordt gedeeld", aldus Lars Langhout, CEO van NoPalm Ingredients. "De samenwerking met Milcobel laat zien hoe een biotech-startup en een toonaangevende zuivelproducent echte circulariteit kunnen creëren met economische en ecologische waarde voor beide partijen."Samen laten NoPalm Ingredients en Milcobel zien hoe biotech en zuivel hun krachten kunnen bundelen om op grote schaal hoogwaardige, duurzame ingrediënten te creëren en zo een veerkrachtig, circulair en toekomstbestendig voedselsysteem op te bouwen.

