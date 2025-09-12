Tocexa Crypto Exchange Ltd Reporta Récord de Ingresos Transfronterizos desde México por la Demanda de Activos en Dólares

Gráfico digital de mercados financieros que refleja el récord histórico de inversión transfronteriza desde México hacia acciones y ETFs estadounidenses a través de Tocexa Crypto Exchange Ltd.

Tocexa Crypto Exchange alcanza récord en Q2 2025 con capital mexicano dirigido a acciones de EE. UU. y portafolios en dólares.

MEXICO, September 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tocexa Crypto Exchange Ltd, una plataforma de corretaje con licencia en EE. UU., anunció hoy que la actividad de inversión transfronteriza proveniente de México ha alcanzado niveles históricos. Solo en el segundo trimestre de 2025, la plataforma registró un aumento del 78% en depósitos netos desde cuentas mexicanas con respecto al trimestre anterior, marcando el mayor flujo de entrada desde que la empresa comenzó operaciones en América Latina.

Los analistas de la compañía atribuyen este crecimiento a tres factores clave: la volatilidad del peso mexicano, el creciente interés por acciones tecnológicas estadounidenses y la adopción acelerada de herramientas localizadas en la plataforma de Tocexa Crypto Exchange Ltd. La mayor parte del nuevo capital se dirigió hacia acciones blue-chip, ETFs indexados y fondos temáticos relacionados con inteligencia artificial.

“Nuestros datos transfronterizos muestran claramente un cambio en las preferencias de inversión,” señaló Jessica Lane, Directora de Mercados Globales en Tocexa Crypto Exchange Ltd. “Los usuarios mexicanos ya no solo están explorando, están asignando capital importante a posiciones estadounidenses de largo plazo.”

Las recientes mejoras de producto—incluyendo tableros de cuentas en español, integración de fondeo de pesos a dólares, y recursos educativos sobre el tratamiento fiscal de activos extranjeros—han facilitado que los inversionistas mexicanos participen en el mercado estadounidense con mayor transparencia y confianza.

Además, socios institucionales en México también han comenzado a canalizar flujos mediante Tocexa Crypto Exchange Ltd, incluyendo oficinas familiares (family offices) y asesores financieros independientes (RIAs), que buscan exposición internacional y soluciones seguras de custodia.

De cara al futuro, Tocexa Crypto Exchange Ltd planea expandir sus capacidades de entrada fiat (onramp) y lanzar un informe trimestral de perspectivas para inversionistas en México, con el fin de fortalecer la educación financiera y la transparencia del mercado.

Sobre Tocexa Crypto Exchange Ltd

Tocexa Crypto Exchange Ltd es una plataforma de corretaje regulada en EE. UU. que ofrece operaciones sin comisión en acciones estadounidenses y criptomonedas a nivel global. Con soporte para múltiples divisas, herramientas de cumplimiento localizadas y recursos de educación financiera, Tocexa Crypto Exchange Ltd permite a los usuarios participar en mercados internacionales de forma segura, accesible y transparente.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.