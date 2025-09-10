As expected, emerald ash borer has been found in multiple new sites this summer, including Portland

PORTLAND, Ore. – Emerald ash borer (EAB) is a tiny green beetle from eastern Asia that is having a devastating impact on ash trees in North America, including northwest Oregon. Across the U.S., millions of ash trees have been killed by the larvae of this pest. The larvae eat tissues under the bark, eventually killing infested trees.

First found in Oregon in 2022 at a school in Forest Grove, this summer the beetle showed up in traps in six new areas. Five of the sites were within the existing EAB quarantine boundary.

A trap was placed this summer at a sixth site in Multnomah County after Peter Van Oss, a private arborist with Teragan and Associates, noticed an ailing green ash tree in the parking lot of the David Douglas Aquatics Center in the Hazelwood-Mill Park area. Van Oss suspected it might be infested with EAB and alerted officials.

City and state officials then inspected the tree Van Oss had reported and saw signs of EAB infestation, such as dieback at the top and serpentine gallery marks under the bark. A single adult insect was trapped and sent to the United States Department of Agriculture, specifically to the Animal Plant Health Inspection Service’s Plant Pathogen Confirmatory Diagnostics Laboratory in Maryland, which confirmed it was EAB.

The other new sites where EAB was found this summer are:

Hazeldale Park about a mile west of Beaverton

Killin Wetlands Nature Park near Banks in western Washington County

Five miles northwest of the town of Yamhill in Yamhill County

Three miles southeast of Oregon City in Clackamas County

Bureau of Land Management-administered land east of Scotts Mills in Clackamas County

“The pattern of spread in the eastern U.S. has been that populations at first increase slowly and the rate of natural spread is slow,” said Cody Holthouse, Manager of the Oregon Dept. of Agriculture’s Insect Pest Prevention and Management Program. “But within a few years there is a rapid build-up in the population and it spreads in all directions at a faster pace. That’s exactly what we’re starting to see with these detections.”

Holthouse said EAB is about half an inch in length and is hard to spot with the naked eye. It is not strongly attracted to traps, making early detections in novel locations difficult. “Finding one in a trap usually means there are quite a few already in that area,” he said.

Holthouse said the discovery in southeast Portland puts all of Multnomah County into the EAB quarantine zone. Other quarantined counties include Clackamas, Washington, Marion, and Yamhill counties.

“Quarantine is designed to prevent humans from spreading EAB by limiting movement of firewood or any other plant materials from ash, olive or white fringetree (Chionanthus virginicus),” said Holthouse.

A full list of quarantine regulations can be found here.

The City of Portland has been preparing for EAB’s arrival for years. It removed ash trees from its list of approved street trees in 2019. It completed a comprehensive response plan for dealing with EAB earlier this summer.

"Our approach to managing Portland’s urban canopy is rooted in community stewardship, science and long-term resilience," says City Forester Jenn Cairo. "By working with Portlanders to inventory trees and educate folks about best practices, and intentionally planting a diverse range of tree species, we’re building a more adaptable canopy, one that’s better equipped to withstand threats like the Emerald Ash Borer and other invasive pests. This proactive strategy helps safeguard the health of our urban forest for generations to come."

For the past few summers, the Oregon Dept. of Forestry (ODF), in collaboration with the USDA Animal and Plant Health Inspection Service, made sticky purple traps available to numerous public land managers and soil and water conservation districts that agreed to place and monitor the traps.

“Traps contain a lure and are checked periodically during the summer when adult EAB are flying. It was in those traps that the beetles were found,” said ODF Invasive Species Specialist Wyatt Williams.

While it’s possible EAB could turn up in more traps when they are checked in September, Williams said most adults will have finished their short life cycle, laid their eggs, and died by October or November.

“At that point, further spread is almost entirely by humans moving firewood,” said Williams. “That’s why it’s recommended you buy or cut firewood within 10 miles of where you plan to burn it.”

Public agencies in Washington County, where EAB was first detected three years ago, have been preparing for its spread beyond Forest Grove. For example:

Beaverton is protecting nearly 500 ash street trees in good condition by injecting them with emamectin benzoate. This systemic insecticide has proven very effective at preventing infestation by EAB while being safe for humans, pets, and wildlife, including pollinators.

Hillsboro is conducting a tree inventory of public and right-of-way trees. This data will help locate ash tree populations and inform the city’s EAB response plan. To protect its ash trees, Hillsboro will also be treating approximately 500 healthy public ash trees along the western and southern city boundary. This will create a buffer zone from current outbreaks as a phase one response plan.

Outside Washington County:

Salem has been treating high-value public ash trees to protect them ahead of EAB’s arrival.

Keizer, with help from ODF, is inventorying its street trees to find how many are ash.

Portland recently completed its EAB response plan, which among other things involves the treatment of public trees in good condition in low-canopy neighborhoods, and the pre-emptive removal of ash trees in poor condition to spread the cost out over several years.

What you can do

If you think you’ve seen an emerald ash borer, ODF and ODA ask that you first make sure it’s not a common look-alike bug.

“You can find a good description and photos comparing EAB to other common insects in Oregon that are also green in color at OregonEAB.com,” said ODF EAB Specialist Kat Bethea. “If you can capture the beetle in a jar or other container that’s ideal, but at least try and take a clear, close-up photo. This helps us identify the insect in question much more easily.”

Bethea said people suspecting they’ve found EAB should report it over the phone to 1-866-INVADER or online at https://oregoninvasiveshotline.org/reports/create. Attaching a clear photo is important. Bethea said people who know they have an ash tree and notice a decline should report it the same way.

“Any ash tree can be infested, including native Oregon ash as well as non-native street, park and yard trees. Signs of infestation include thinning and yellowing leaves, bark splitting, D-shaped holes in the tree bark, and shoots from buds on the trunk or branches,” said Bethea.

Matt Mills, who is also an EAB Specialist with ODF, said, “You can find whether or not you’re in an EAB-infested area or close to one by checking an online map we’ve created. It shows the five counties where firewood from hardwood trees cannot be removed. That quarantine also covers any part of ash, olive or white fringetree (Chionanthus virginicus).”

People who want to protect their ash trees before they become infested should consider the same treatment Beaverton and Salem are using to protect their public ash trees. “The insecticide is injected at the base of the trunk and gets taken up into the tree canopy and is quite effective at protecting the tree from both adults and larvae,” said Mills.

Mills said treatments must be done before trees are damaged and repeated every two or three years by a licensed pesticide applicator.

“That’s why we recommend only treating high-value trees in good condition,” he said. “Ash trees planted in the wrong place to reach their mature size, such as under powerlines, should be removed as time and funds permit and replaced with species that aren’t susceptible to EAB.”

Homeowners might also consider replacing young ash trees while they are still small and starting over by planting a species that is not susceptible to EAB. “This gets new tree canopy jump-started in urban areas where ash trees will be lost if not treated,” Mills said.

Como era de esperar, este verano se ha detectado la presencia del escarabajo esmeralda de fresno en múltiples lugares nuevos, includio Portland

El escarabajo esmeralda del fresno (EAB) es un pequeño escarabajo verde procedente del este de Asia que está causando estragos en los fresnos de Norteamérica, incluido el noroeste de Oregón. En todo Estados Unidos, millones de fresnos han muerto a causa de las larvas de esta plaga. Las larvas se alimentan de los tejidos bajo la corteza, lo que acaba matando a los árboles infestados.

Descubierto por primera vez en Oregón en 2022 en una escuela de Forest Grove, este verano el escarabajo apareció en trampas en seis nuevas zonas. Cinco de los lugares se encontraban dentro del límite de cuarentena existente para el EAB.

Este verano se colocó una trampa en un sexto lugar en el condado de Multnomah después de que Peter Van Oss, un arbolista privado de Teragan and Associates, observara un fresno verde enfermo en el aparcamiento del David Douglas Aquatics Center, en la zona de Hazelwood-Mill Park. Van Oss sospechó que podría estar infestado por el escarabajo y alertó a las autoridades.

Las autoridades municipales y estatales inspeccionaron entonces el árbol que Van Oss había denunciado y observaron signos de infestación por el EAB, como la muerte de las ramas superiores y marcas serpentiformes bajo la corteza. Se capturó un solo insecto adulto y se envió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, concretamente al Laboratorio de Diagnóstico Confirmatorio de Patógenos Vegetales del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, en Maryland, que confirmó que se trataba del EAB.

Los otros nuevos lugares donde se encontró el EAB este verano son:

• Hazeldale Park, a aproximadamente una milla al oeste de Beaverton.

• Killin Wetlands Nature Park, cerca de Banks, en el oeste del condado de Washington.

• A cinco millas al noroeste de la ciudad de Yamhill, en el condado de Yamhill.

• A tres millas al sureste de Oregon City, en el condado de Clackamas.

• Terrenos administrados por la Oficina de Gestión de Tierras al este de Scotts Mills, en el condado de Clackamas.

«El patrón de propagación en el este de los Estados Unidos ha sido que las poblaciones aumentan lentamente al principio y la tasa de propagación natural es lenta», dijo Cody Holthouse, director del Programa de Prevención y Control de Plagas de Insectos del Departamento de Agricultura de Oregón. «Pero en pocos años se produce un rápido aumento de la población y se propaga en todas direcciones a un ritmo más rápido. Eso es exactamente lo que estamos empezando a ver con estas detecciones».

Holthouse dijo que el EAB mide aproximadamente media pulgada de largo y es difícil de detectar a simple vista. No se siente muy atraído por las trampas, lo que dificulta su detección temprana en lugares nuevos. «Encontrar uno en una trampa suele significar que ya hay bastantes en esa zona», afirmó.



Holthouse dijo que el descubrimiento en el sureste de Portland sitúa a todo el condado de Multnomah en la zona de cuarentena del EAB. Otros condados en cuarentena son los condados de Clackamas, Washington, Marion y Yamhill.

«La cuarentena está diseñada para evitar que los seres humanos propaguen el EAB, limitando el movimiento de leña o cualquier otro material vegetal procedente de fresnos, olivos o árboles de flecos blancos (Chionanthus virginicus)», explicó Holthouse.

Aquí puede consultarse la lista completa de las normas de cuarentena.

La ciudad de Portland lleva años preparándose para la llegada del EAB. En 2019 eliminó los fresnos de su lista de árboles urbanos autorizados. A principios de este verano completó un plan de respuesta integral para hacer frente al EAB.

«Nuestro enfoque para gestionar la cubierta arbórea urbana de Portland se basa en la gestión comunitaria, la ciencia y la resiliencia a largo plazo», afirma la ingeniera forestal municipal Jenn Cairo. «Al trabajar con los habitantes de Portland para inventariar los árboles y educar a la gente sobre las mejores prácticas, y al plantar intencionadamente una amplia gama de especies arbóreas, estamos construyendo una cubierta arbórea más adaptable, mejor equipada para resistir amenazas como el escarabajo esmeralda del fresno y otras plagas invasoras. Esta estrategia proactiva ayuda a salvaguardar la salud de nuestro bosque urbano para las generaciones futuras.

Durante los últimos veranos, el Departamento Forestal de Oregón (ODF), en colaboración con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), puso a disposición de numerosos gestores de terrenos públicos y distritos de conservación del suelo y el agua trampas adhesivas de color púrpura, que se comprometieron a colocarlas y supervisarlas.



«Las trampas contienen un cebo y se revisan periódicamente durante el verano, cuando los EAB adultos están volando. Fue en esas trampas donde se encontraron los escarabajos», dijo Wyatt Williams, especialista en especies invasoras del ODF.

Aunque es posible que aparezcan más escarabajos en las trampas cuando se revisen en septiembre, Williams dijo que la mayoría de los adultos habrán terminado su corto ciclo de vida, habrán puesto sus huevos y habrán muerto en octubre o noviembre.



«En ese momento, la propagación se debe casi en su totalidad al transporte de leña por parte de los seres humanos», dijo Williams. «Por eso se recomienda comprar o cortar leña a menos de 10 millas del lugar donde se va a quemar».

Las agencias públicas del condado de Washington, donde se detectó por primera vez el EAB hace tres años, se han estado preparando para su propagación más allá de Forest Grove. Por ejemplo:

• Beaverton está protegiendo casi 500 fresnos en buen estado inyectándoles benzoato de emamectina. Este insecticida sistémico ha demostrado ser muy eficaz para prevenir la infestación por el EAB, al tiempo que es seguro para los seres humanos, las mascotas y la fauna silvestre, incluidos los polinizadores.

• Hillsboro está realizando un inventario de los árboles públicos y de los que se encuentran en derechos de paso. Estos datos ayudarán a localizar las poblaciones de fresnos y a informar el plan de respuesta de la ciudad ante el EAB. Para proteger sus fresnos, Hillsboro también tratará aproximadamente 500 fresnos públicos sanos a lo largo de los límites occidental y meridional de la ciudad. Esto creará una zona de amortiguación frente a los brotes actuales como plan de respuesta de fase uno.

Fuera del condado de Washington:

• Salem ha estado tratando los fresnos públicos de gran valor para protegerlos antes de la llegada del EAB.

• Keizer, con la ayuda de la ODF, está realizando un inventario de los árboles de sus calles para averiguar cuántos son fresnos.

• Portland ha completado recientemente su plan de respuesta al EAB, que, entre otras cosas, incluye el tratamiento de los árboles públicos en buen estado en los barrios con poca cobertura arbórea y la tala preventiva de los fresnos en mal estado para repartir el coste a lo largo de varios años.

Qué puede hacer usted

Si cree haber visto un escarabajo esmeralda del fresno, el ODF y la ODA le piden que primero se asegure de que no se trata de un insecto común que se le parezca.



«En OregonEAB.com puede encontrar una buena descripción y fotos que comparan el EAB con otros insectos comunes en Oregón que también son de color verde», dijo Kat Bethea, especialista en EAB del ODF. «Lo ideal es capturar el escarabajo en un frasco u otro recipiente, pero al menos intente tomar una foto clara y de cerca. Esto nos ayuda a identificar el insecto en cuestión mucho más fácilmente».



Bethea dijo que las personas que sospechen haber encontrado un escarabajo esmeralda del fresno deben informar de ello por teléfono al 1-866-INVADER o en línea en https://oregoninvasiveshotline.... Es importante adjuntar una foto nítida. Bethea dijo que las personas que saben que tienen un fresno y notan un deterioro deben informar de ello de la misma manera.



«Cualquier fresno puede estar infestado, incluidos los fresnos autóctonos de Oregón, así como los árboles no autóctonos de las calles, parques y jardines. Los signos de infestación incluyen hojas más finas y amarillentas, corteza agrietada, agujeros en forma de D en la corteza del árbol y brotes en el tronco o las ramas», dijo Bethea.

Matt Mills, que también es especialista en EAB en la ODF, dijo: «Puede averiguar si se encuentra en una zona infestada por el EAB o cerca de ella consultando un mapa en línea que hemos creado. En él se muestran los cinco condados en los que no se puede retirar leña de árboles de madera dura. Esa cuarentena también abarca cualquier parte del fresno, el olivo o el árbol de flecos blancos (Chionanthus virginicus)».



Las personas que deseen proteger sus fresnos antes de que se infesten deben considerar el mismo tratamiento que Beaverton y Salem están utilizando para proteger sus fresnos públicos. «El insecticida se inyecta en la base del tronco y se absorbe en la copa del árbol, y es bastante eficaz para proteger al árbol tanto de los adultos como de las larvas», dijo Mills.



Mills dijo que los tratamientos deben realizarse antes de que los árboles sufran daños y repetirse cada dos o tres años por un aplicador de pesticidas autorizado.

«Por eso recomendamos tratar solo los árboles de gran valor que se encuentren en buen estado», dijo. «Los fresnos plantados en lugares inadecuados para alcanzar su tamaño maduro, como debajo de líneas eléctricas, deben ser eliminados cuando el tiempo y los fondos lo permitan y sustituidos por especies que no sean susceptibles al EAB».

Los propietarios también podrían considerar la posibilidad de sustituir los fresnos jóvenes mientras aún son pequeños y empezar de nuevo plantando una especie que no sea susceptible al EAB. «Esto permite que la nueva copa de los árboles crezca rápidamente en las zonas urbanas, donde los fresnos se perderán si no se tratan», afirmó Mills.