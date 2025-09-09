L’enseignement supérieur : état des lieux et rôle de l’Union européenne

Carsten Q. Schneider (Image credit: CEU / Daniel Vegel)

VIENNA, BUDAPEST, AUSTRIA, September 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Le mardi 9 septembre, la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques sera à nouveau observée – et cette commémoration n'a peut-être jamais été aussi importante que cette année. L’Indice de liberté académique le plus récent montre que dans 34 pays, la liberté académique a considérablement diminué au cours des dix dernières années, même dans des pays démocratiques comme l'Autriche et l'Allemagne. Elle est particulièrement menacée lorsque des partis aux tendances autoritaires assument des responsabilités gouvernementales. Les universités subissent alors des pressions : réduction de leur autonomie, coupes dans le financement de la recherche et ciblage de certaines disciplines « indésirables ».« Il ne s'agit pas du contenu, mais de la liberté de générer des connaissances », averti Carsten Q. Schneider , le nouveau président et recteur par intérim de la Central European University (CEU) . « Lorsque les universités sont soumises à des restrictions, les sociétés perdent leur capacité à mieux se comprendre et à résister aux développements autoritaires. »La CEU a été confrontée à ce danger par le passé. En 2019, l'université a été contrainte de déménager de Budapest à Vienne en raison de pressions politiques et de la loi dite « Lex CEU ». La Cour de justice européenne a déclaré cette loi contraire au droit européen, mais le mal était fait, et ce fut un rappel brutal de la vulnérabilité de la liberté académique, même au sein de l'Union européenne. Depuis Vienne, la CEU illustre désormais ce que la résistance et le renouveau peuvent signifier. Par exemple, grâce à l'Université invisible pour l'Ukraine, qui permet aux étudiants ukrainiens d'accéder à un discours critique malgré la guerre.Les enseignements tirés de l'Index sont clairs : la complaisance est dangereuse. L'érosion se produit souvent progressivement, jusqu'à ce que les espaces de débat se réduisent et que les voix critiques se taisent. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de protection solides à travers l'Europe, des financements fiables et des alliances internationales telles que CIVICA. Ce réseau d'universités européennes de premier plan est plus qu'une simple plateforme de recherche et d'échange. CIVICA s'engage à respecter des normes communes d'autonomie et renforce la voix des universités contre les ingérences politiques.Car lorsque les universités sont réduites au silence, les sociétés perdent également leur voix. La mission de l'Europe est claire : préserver la liberté académique, c'est préserver la démocratie.À propos de la CEULa Central European University (CEU) est une université privée à but non lucratif où des étudiants de plus de 100 pays reçoivent une formation interdisciplinaire et s'engagent dans des défis sociétaux majeurs. La CEU est accréditée aux États-Unis et en Autriche et propose des programmes de licence, de master et de doctorat en anglais dans les domaines des sciences sociales et humaines, du droit, des études environnementales, de l'histoire et des politiques publiques. Basée à Vienne, la CEU combine son orientation académique et intellectuelle forte avec la diversité historique, culturelle et sociale de la région, offrant une perspective mondiale sur la bonne gouvernance, le développement durable et la transformation sociale. Contrainte de déménager de Budapest à Vienne en 2019 en raison de pressions politiques, la CEU continue de favoriser une communauté académique internationale et, avec Sciences Po, est fière d'être membre de CIVICA, l'université européenne des sciences sociales.

