Más visión general, menos esfuerzo: Timly optimiza la gestión de inventarios mediante tecnología innovadora en la nube
Solución digital para la gestión de inventarios: Timly optimiza procesos, aporta transparencia y asegura el cumplimiento legal empresarial
La plataforma, fácil de usar y basada en la nube, permite la gestión centralizada de equipos, herramientas, activos informáticos, flotas de vehículos, contratos y mucho más. Gracias a la estructura flexible del software, cualquier tipo de inventario puede gestionarse digitalmente mediante códigos QR.
Numerosas funciones permiten la optimización de los procesos en la gestión de inventarios, lo que ayuda a las empresas a ahorrar recursos de manera significativa y proporciona total transparencia sobre todo el inventario. Ya sea gestión de mantenimiento, seguimiento de existencias, administración de licencias o gestión de habilidades y formaciones del personal: Timly permite el control total de todos los recursos operativos, en todo momento y desde cualquier lugar.
Uso transversal en diferentes sectores
Timly ya se utiliza en una amplia variedad de sectores. Entre los más importantes se encuentran:
- Sector de la construcción: gestión digital de herramientas, maquinaria, fechas de mantenimiento, flota de vehículos y documentación de seguridad para lograr mayor seguridad y eficiencia en la obra.
- IT y Facility Management: seguimiento centralizado de dispositivos, gestión de licencias, mantenimiento y derechos de acceso, todo organizado en un solo lugar.
- Sector sanitario: seguimiento completo del equipo médico, gestión eficiente de materiales de consumo y cumplimiento fiable de los requisitos regulatorios.
- Sector público y administraciones locales: gestión estructurada de la infraestructura informática, equipos e inventario para un funcionamiento municipal fluido.
- Educación e investigación: apoyo a universidades e institutos de investigación en la gestión de equipos técnicos y material informático para fomentar la transparencia y el orden.
- Industria y logística: procesos transparentes y trazables en el mantenimiento de maquinaria, inventarios y medios de producción para mayor productividad y seguridad.
Software innovador para las necesidades modernas
Timly simplifica procesos complejos mediante funciones como la identificación basada en códigos QR, recordatorios automáticos de mantenimiento, derechos de usuario basados en roles y acceso móvil. La solución sustituye las hojas de cálculo de Excel propensas a errores y aporta mayor eficiencia y seguridad en las operaciones diarias.
“Hemos desarrollado Timly para resolver un problema real: la gestión de inventarios desorganizada y propensa a errores”, afirma Philipp Baumann, co-fundador y CEO. “Nuestro software es intuitivo, flexible y potente, y crece junto con las necesidades de nuestros clientes.”
Enfoque en el éxito del cliente
Timly se caracteriza por una estrecha colaboración con sus clientes, soporte personalizado y el desarrollo continuo de la plataforma. La solución se adapta constantemente a los nuevos requisitos específicos de cada sector, con el objetivo de aliviar de manera sostenible la carga de trabajo diaria de las empresas.
Sobre Timly Software
Timly Software es una empresa suiza de SaaS especializada en la gestión digital de inventarios. La plataforma ayuda a las empresas a gestionar sus recursos de manera más eficiente, evitar pérdidas y cumplir los requisitos legales de forma más sencilla y fiable. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, Timly aporta transparencia y estructura a cualquier organización.
Más información en: https://timly.com/
Angela Pohl
+34 911 98 05 48
email us here
Timly Software AG
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.