A Envu conclui a aquisição de produtos Actellic à Syngenta para o mercado de cereais armazenados

O portfólio combinado oferece aos produtores e comerciantes de cereais uma solução totalmente integrada para uma proteção mais ampla contra pragas prejudiciais

CARY, NC, UNITED STATES, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- A Envu, uma empresa global de ciências ambientais que fornece inovações de vanguarda que protegem e melhoram a saúde dos ambientes em todo o mundo, anunciou que concluiu a aquisição de vários produtos Actellic à Syngenta para utilização exclusiva no segmento de cereais armazenados. O acordo, que foi assinado em abril do presente ano e concluído no final da semana passada, dá à Envu todos os direitos globais sobre a linha Actellic no mercado de cereais armazenados, complementando o portfólio existente da Envu e oferecendo aos produtores uma solução totalmente integrada para uma cobertura mais ampla contra pragas de cereais armazenados.“Estamos entusiasmados por fechar oficialmente este acordo e começar a integrar essas ferramentas populares no nosso portfólio de cereais armazenados”, disse a Diretora de Marketing da Envu, Tiffany Fremder. “Os produtos Actellic combinam bem com a K-Obiole outras soluções de cereais armazenados da Envu para fornecer um poderoso controlo de amplo espectro, com o qual os nossos clientes podem contar para proteger os seus meios de subsistência de pragas prejudiciais.”A aquisição inclui diversos produtos, que atualmente estão disponíveis em diferentes regiões do mundo, nomeadamente:— Inseticidas Actellic50EC e ActellicPro500EC: estas formulações líquidas estão disponíveis na América Latina, bem como na Europa, no Médio Oriente e em África (EMEA). Ambos os produtos proporcionam um controlo duradouro e definitivo contra uma série de pragas de insetos em cereais armazenados.— ActellicSmoke Generator No. 20: esta formulação está disponível na Europa através de um parceiro. Permite um controlo duradouro e definitivo contra a invasão de uma série de pragas de insetos em ambientes de cereais armazenados.— ActellicGold Dusting Power: esta formulação em pó está disponível em África. Oferece um controlo de amplo espectro das pragas dos cereais armazenados através do efeito sinérgico de dois ingredientes ativos.“O segmento de cereais armazenados continua a ser uma área de investimento para a Envu, dado que a percentagem de alimentos perdidos após a colheita é demasiado grande para ser ignorada”, disse o CEO da Envu, Gilles Galliou. “A conclusão desta aquisição reforça o nosso compromisso de sustentabilidade para promover a segurança alimentar, permitindo-nos oferecer aos produtores e comerciantes de cereais soluções ainda mais holísticas para proteger um dos ativos mais importantes da sociedade: a nossa fonte de alimentos.”A Envu e a Syngenta trabalharão em estreita colaboração nos próximos meses para integrar a linha de produtos Actellic nos sistemas e processos da Envu. A Syngenta continuará a vender o produto aos clientes de cereais armazenados em nome da Envu durante este período de transição, em que as vendas serão totalmente transferidas para a Envu. Ambas as empresas comunicarão diretamente com os clientes para gerir as expectativas durante essa transição.A aquisição da Actellic envolve apenas ativos de produtos; nenhum ativo de funcionários ou instalações está incluído na venda. Leia mais informações sobre a Envu, incluindo o seu compromisso com a segurança alimentar, visitando envu.com ###Sobre a EnvuA Envu, fundada em 2022, é uma empresa construída com anos de experiência em ciência ambiental, com o único propósito de promover ambientes saudáveis para todos, em toda a parte. A Envu oferece serviços dedicados em: Gestão Profissional de Pragas, Silvicultura, Plantas Ornamentais, Golfe, Controlo de Vegetação Industrial, Relvado e Paisagem, Gestão de Mosquitos e Pastos. A Envu colabora com os clientes para conceber soluções inovadoras que satisfaçam os seus requisitos atuais e futuros. O portfólio da Envu é composto por mais de 250 marcas de confiança e bem conhecidas. A empresa emprega mais de 1000 pessoas, opera em 100 países e dispõe de quatro centros de inovação globais. Para obter informações adicionais, visite www.envu.com . Siga-nos no LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Contacto para questões da comunicação social:Jennifer Poore, EnvuE-mail: jennifer.poore@envu.comDeclarações prospetivasEste comunicado pode conter declarações prospetivas baseadas em suposições atuais e previsões feitas pela administração da Envu. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas aqui fornecidas. A empresa não assume qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospetivas ou por adaptá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.Envu, o logótipo da Envu e K-Obiol são marcas comerciais pertencentes à Environmental Science U.S. LLC ou a uma das suas afiliadas. Actellic é uma marca registada da Syngenta.

