Envu finalise l’acquisition des produits Actellic auprès de Syngenta pour le marché du stockage des céréales

Le portefeuille combiné offre aux producteurs et négociants en céréales une solution intégrée pour une protection accrue contre les ravageurs

CARY, NC, UNITED STATES, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, société internationale spécialisée dans les sciences de l’environnement, qui propose des solutions novatrices visant à protéger et à améliorer la santé environnementale dans le monde entier, a annoncé avoir terminé l’acquisition de plusieurs produits Actellic auprès de Syngenta, pour une utilisation exclusive à l’échelle mondiale dans le segment du stockage des céréales. L’accord, qui a été signé en avril dernier et conclu à la fin de la semaine dernière, confère à Envu l’intégralité des droits mondiaux sur la gamme Actellic pour le marché du stockage des céréales, complétant ainsi le portefeuille existant d’Envu et offrant aux agriculteurs une solution entièrement intégrée pour une couverture plus large contre les ravageurs des céréales stockées.« Nous sommes ravis de conclure officiellement cet accord et d’entamer l’intégration de ces outils populaires dans notre portefeuille de produits pour le stockage des céréales », a déclaré Tiffany Fremder, Chief Marketing Officer chez Envu. « Les produits Actellic s’associent parfaitement au K-Obiolet aux autres solutions Envu pour le stockage des céréales afin d’offrir un contrôle à large spectre très efficace sur lequel nos clients peuvent compter pour protéger leurs moyens de subsistance contre les ravageurs nuisibles. »L’acquisition couvre plusieurs produits actuellement disponibles dans différentes régions du monde, à savoir :— Insecticides Actellic50EC et ActellicPro500EC : ces formulations liquides sont disponibles en Amérique latine, ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA). Les deux produits offrent une efficacité et un contrôle durable contre plusieurs types d’insectes nuisibles dans les céréales stockées.— ActellicSmoke Generator No. 20 : cette formulation est disponible en Europe via un partenaire tiers. Elle permet de neutraliser et de contrôler durablement l’invasion de plusieurs types d’insectes nuisibles dans les environnements de stockage des céréales.— ActellicGold Dusting Power : cette formulation en poudre est disponible en Afrique. Elle offre un contrôle à large spectre des ravageurs des céréales stockées grâce à l’effet synergique de deux ingrédients actifs.« Le segment du stockage des céréales reste un domaine d’investissement pour Envu, le pourcentage de nourriture perdue après la récolte restant trop important pour que nous l’ignorions », a déclaré le PDG d’Envu, Gilles Galliou. « La conclusion de cette acquisition renforce notre engagement en faveur du développement durable afin d’améliorer la sécurité alimentaire, en nous permettant d’offrir aux agriculteurs et aux négociants en céréales des solutions encore plus complètes pour protéger l’un des atouts les plus importants de la société, à savoir notre approvisionnement alimentaire. »Envu et Syngenta travailleront en étroite collaboration au cours des prochains mois afin d’intégrer la gamme de produits Actellic dans les systèmes et processus d’Envu. Syngenta continuera à vendre le produit aux clients du secteur du stockage des céréales pour le compte d’Envu pendant cette période de transition, à l’issue de laquelle les ventes seront entièrement transférées à Envu. Les deux entreprises communiqueront directement avec les clients pour gérer les attentes pendant cette période de transition.L’acquisition d’Actellic ne concerne que les actifs liés aux produits ; aucun actif lié au personnel ou aux installations n’est inclus dans la vente. Pour en savoir plus sur Envu, notamment sur son engagement en matière de sécurité alimentaire, visitez envu.com ###À propos d’EnvuEnvu a été fondée en 2022, en tant qu’entreprise reposant sur des années d’expérience en sciences environnementales, dans l’unique but de développer un environnement sain partout et pour tous. Envu propose des services dédiés dans : la lutte professionnelle contre les ravageurs, la sylviculture, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et le paysagisme, la lutte contre les moustiques, et les parcours et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui comme à celles de l’avenir lointain. Le portefeuille Envu comprend plus de 250 marques connues et fiables. L’entreprise emploie plus de 1 000 personnes, est présente dans 100 pays et dispose de quatre centres d’innovation mondiaux. Pour plus d’informations, visitez www.envu.com . Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/envu Contact pour les demandes des médias :Jennifer Poore, EnvuAdresse électronique : jennifer.poore@envu.comDéclarations prévisionnellesCette publication peut comporter des déclarations prévisionnelles basées sur les suppositions et prévisions actuelles de la direction d’Envu. Divers risques connus et inconnus, incertitudes ainsi que d’autres facteurs pourraient entraîner des différences matérielles entre la réalité des résultats, de la situation financière, du développement ou des performances de l’entreprise à venir et les estimations données ici. L’entreprise décline toute responsabilité quant à l’actualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur mise en conformité avec les événements ou développements futurs.Envu, le logo Envu et K-Obiol sont des marques commerciales d’Environmental Science U.S. LLC ou de l’une de ses filiales. Actellic est une marque déposée de Syngenta.

