Marzolayde Medina Lanza en Amazon El Lenguaje Secreto de las Ventas, Guía de Comunicación No Verbal para Vender Más

Portada del libro El Lenguaje Secreto de Las Ventas

Autora colombiana en residente en EE.UU. lanza en Amazon un libro innovador sobre cómo usar el lenguaje corporal para vender más e influir sin palabras.

No vendes con lo que dices, sino con lo que proyectas: confianza, seguridad y conexión” — Marzolayde Medina

MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Desde pequeña, Marzolayde Medina aprendió que vender era más que intercambiar un producto por dinero. Criada en el barrio popular Villatina, en Medellín, sus primeros pasos en las ventas los dio en Rionegro, Antioquia, donde ofrecía algodones de azúcar frente a la iglesia principal. Entre risas de niños, miradas de curiosos y el bullicio de los feligreses, comprendió que no eran las palabras las que convencían, sino la manera en que lograba transmitir confianza con una sonrisa y una presencia segura.Décadas después, esa misma enseñanza se convierte en la esencia de su nuevo libro El Lenguaje Secreto de las Ventas , que la empresaria, conferencista internacional y autora lanza ahora en Amazon. La obra revela cómo el lenguaje corporal y la comunicación no verbal pueden ser las herramientas más poderosas para persuadir, generar confianza y cerrar acuerdos, sin necesidad de hablar más.De Villatina a los escenarios internacionalesResidente en Estados Unidos desde hace 17 años y orgullosamente colombiana, esta paisa ha acumulado más de 35 años de experiencia en ventas. Su formación incluye títulos en Negocios Internacionales, Administración de Empresas, un MBA y una Maestría en Comunicación y Marketing Político. Pero lo que la hace única es la combinación de esa sólida base académica con su faceta artística como actriz de teatro y televisión, lo que le permitió perfeccionar su dominio de la comunicación no verbal y el impacto escénico.Hoy, Medina comparte sus aprendizajes en más de 25 países, entrenando equipos comerciales, líderes y emprendedores. Su trayectoria la ha consolidado como una experta en unir el mundo de los negocios con el poder de la expresión corporal.La propuesta del libroEl Lenguaje Secreto de las Ventas no es un tratado académico, sino una guía práctica y directa para cualquier persona que desee mejorar su capacidad de influir y conectar. A través de ejemplos reales y técnicas fáciles de aplicar, el libro muestra cómo la postura, los gestos y la mirada pueden marcar la diferencia entre un “no” y un “sí”.“Desde Villatina hasta Rionegro entendí que las ventas no dependían de un discurso largo, sino de la forma en que me mostraba frente al otro. Esa fue mi primera lección, y es la que hoy comparto en este libro”, explica Marzolayde Medina.Con un estilo sencillo y cercano, la autora busca que empresarios, ejecutivos y emprendedores descubran que no se trata de hablar más fuerte, sino de comunicar con presencia silenciosa.Detalles del lanzamientoEl libro ya está disponible en preventa en formato Kindle (digital) y estará disponible en Amazon a nivel global a partir del 16 de septiembre de 2025 en los formatos:Paperback (tapa blanda)Hardcover (tapa dura de colección)Una herramienta para la era actualEn un entorno saturado de mensajes escritos y discursos repetidos, Medina recuerda que el cuerpo sigue siendo el gran diferenciador:“El 93% de lo que comunicamos no está en las palabras, sino en lo que transmitimos con nuestra presencia física. Quien aprende a dominar ese lenguaje invisible, siempre tendrá ventaja en una negociación.”Este enfoque responde a una necesidad actual: destacar en un mercado competitivo, donde miles de voces buscan atención, pero solo quienes proyectan seguridad y autenticidad logran ser escuchados.Sobre la autoraMarzolayde Medina es empresaria, autora y conferencista internacional. A lo largo de su trayectoria ha creado y liderado empresas en distintas industrias, además de acompañar a numerosas organizaciones a crecer y consolidarse. Su carrera combina más de tres décadas de experiencia en ventas con un profundo conocimiento en comunicación, liderazgo y marketing. También ha trabajado como actriz y atleta de alto rendimiento, lo que le permitió desarrollar una presencia escénica y disciplina que hoy traslada a sus conferencias y proyectos editoriales. Actualmente, a través de su marca personal, impulsa a profesionales y empresas en América y Europa a transformar su manera de vender y comunicar, convirtiendo el lenguaje corporal en una herramienta estratégica de influencia y conexión.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.