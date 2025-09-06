Mariachi Alegría: Más de veinte años de música tradicional mexicana en España y Europa
Géneros tradicionales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo una muestra representativa de la riqueza musical mexicana.
Entre los instrumentos utilizados destacan la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta, a los que, dependiendo del evento, pueden añadirse violines, arpa, requinto o una segunda trompeta como voz adicional. El repertorio del grupo abarca desde temas clásicos hasta canciones actuales, permitiendo una versatilidad musical que se adapta a distintos tipos de celebraciones y públicos.
Mariachi Alegría ofrece sus servicios en todo el territorio nacional, incluyendo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Bilbao, Murcia, Castellón, Benidorm y Asturias. Asimismo, además de mariachis Murcia, mariachis Alicante y otras ciudades, la agrupación ha participado en eventos internacionales, reforzando su presencia en el panorama artístico europeo.
Diversos clientes han valorado positivamente las actuaciones del grupo:
- Ariela López "Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados".
- Nicole Moya "He pasado uno de mis mejores cumpleaños, excelentes músicos, las mejores canciones!"
- José Montes "Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante".
- Daniela Mella "Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!".
Mariachi Alegría puede ser contactado a través del correo electrónico miguelmariachialegria@gmail.com
o por vía telefónica al 672 058 339. Más información sobre sus servicios y actuaciones está disponible en su página web: www.mariachisalegria.com
-Vamonos - Mariachi Alegría acompañando a Diego el Cigala
