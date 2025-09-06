Submit Release
Mariachi Alegría: Más de veinte años de música tradicional mexicana en España y Europa

Géneros tradicionales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo una muestra representativa de la riqueza musical mexicana.

ALICANTE, SPAIN, September 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con más de dos décadas de trayectoria artística, Mariachi Alegría se ha consolidado como una agrupación dedicada a la difusión de la música tradicional mexicana tanto en España como a nivel internacional. El grupo, compuesto por un número flexible de entre 3 y 14 músicos, ofrece presentaciones adaptadas a las preferencias de cada cliente, incorporando una variedad de instrumentos auténticos fabricados en México.

Entre los instrumentos utilizados destacan la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta, a los que, dependiendo del evento, pueden añadirse violines, arpa, requinto o una segunda trompeta como voz adicional. El repertorio del grupo abarca desde temas clásicos hasta canciones actuales, permitiendo una versatilidad musical que se adapta a distintos tipos de celebraciones y públicos.

Mariachi Alegría ofrece sus servicios en todo el territorio nacional, incluyendo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Bilbao, Murcia, Castellón, Benidorm y Asturias. Asimismo, además de mariachis Murcia, mariachis Alicante y otras ciudades, la agrupación ha participado en eventos internacionales, reforzando su presencia en el panorama artístico europeo.

El grupo se presenta en una amplia variedad de eventos, como bodas, aniversarios, serenatas, cumpleaños y celebraciones corporativas. Su repertorio incluye géneros tradicionales como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, ofreciendo una muestra representativa de la riqueza musical mexicana.

Diversos clientes han valorado positivamente las actuaciones del grupo:
- Ariela López "Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados".
- Nicole Moya "He pasado uno de mis mejores cumpleaños, excelentes músicos, las mejores canciones!"
- José Montes "Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante".
- Daniela Mella "Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!".

Mariachi Alegría puede ser contactado a través del correo electrónico miguelmariachialegria@gmail.com
o por vía telefónica al 672 058 339. Más información sobre sus servicios y actuaciones está disponible en su página web: www.mariachisalegria.com

