DHS Releases Names of Murders, Pedophiles, Rapists, and Child Predators in Louisiana Lockup
WASHINGTON – Today, the Department of Homeland Security (DHS) released the names and criminal history of 51 of the worst of the worst criminal illegal aliens detained at Louisiana Lockup, also known as the Louisiana State Penitentiary or Angola Prison. This partnership with the state of Louisiana allows ICE to expand detention space by up to 416 beds. Below is more information about the heinous criminal illegal aliens currently being held at Louisiana Lockup:
- 26 criminal illegal aliens convicted of murder
- 8 criminal illegal aliens convicted of rape
- 8 criminal illegal aliens convicted of sexual exploitation of a minor
- 9 criminal illegal aliens convicted of sexual assault of a minor
“Murderers, pedophiles, rapists, and child predators. These are the barbaric criminal illegal aliens arrested by ICE and being held at Louisiana Lockup,” said a DHS Spokesperson. “If you are in America illegally, you could find yourself in CECOT, Cornhusker Clink, Speedway Slammer, or Louisiana Lockup. Criminal illegal aliens are not welcome in the U.S.”
Names and rap sheets of the 51 barbaric criminals at Louisiana Lockup are below:
Jassin Al-Raash, a criminal illegal alien from Iraq, convicted of rape – strongarm.
Yunpeng An, a criminal illegal alien from China, convicted of sexual exploitation of a minor.
Hakim Malak Anyieth, a criminal illegal alien from Sudan, convicted of rape – strongarm.
Erick Carlos Artiles Ramos, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Yamil Ballate-Martinez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sexual exploitation of a minor.
Felix Bartutis Perez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Roberto Betancourt, a criminal illegal alien from Venezuela, convicted of murder – homicide.
Ricardo Blanco Chomat, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Jorge Cajides-Vegas, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sexual assault – sodomy – girl – strongarm.
Hong Minh Dang, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of rape – strongarm.
Mahyer Ebrahimizada, a criminal illegal alien from Iran, convicted of murder – homicide.
Ramon Fernandez-Correa, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Elpidio Fuentes Morales, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Luis Gaston-Sanchez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Daniel Gonzalez Oropeza, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Jose Gonzalez Suarez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Anton Khoptynskii, a criminal illegal alien from Russia, convicted of sexual exploitation of a minor.
Con Kim, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of murder – homicide.
Luan Khac Le, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of murder – homicide.
Jia Le, a criminal illegal alien from China, convicted of murder – homicide.
Eddy Lopez Jemot, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Reynaldo Luna-Sivila, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Felix Fernando Martinez Rico, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of rape with weapon.
Ahmed Mohamed Hasim, a criminal illegal alien from Somalia, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Ibrahim Mohammed, a criminal illegal alien from Ethiopia, convicted of sexual exploitation of a minor.
Ariochy Moran, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Robertson Nelson, a criminal illegal alien from Haiti, convicted of murder – homicide.
Kwan Ng, a criminal illegal alien from Hong Kong, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Sang Nguyen, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of rape.
Minh Nguyen, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Aramis Felipe Perdomo Anasco, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Raimundo Poey Marrero, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Carlos Ramirez Martinez, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.
Maykel Rodriguez Valladares, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Francisco Rodriguez-Romero, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Lome Sein, a criminal illegal alien from Burma, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Oscar Antonio Serrano Serrano, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.
Abdhul Shaik, a criminal illegal alien from India, convicted of sexual exploitation of a minor.
Karthickeyan Soundararajan, a criminal illegal alien from India, convicted of sexual exploitation of a minor.
Abraham Taddesse, a criminal illegal alien from Ethiopia, convicted of rape – strongarm.
Carlos Tealdi, a criminal illegal alien from Argentina, convicted of sexual exploitation of a minor.
Bounmy Thammavongsa, a criminal illegal alien from Laos, convicted of rape – disabled victim.
Chanh Cong Truong, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of sex offense aggravated – child fondling.
Osvaldo Valdes Basnuevo, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Boonmee Vang, a criminal illegal alien from Laos, convicted of sexual assault – sodomy – girl – strongarm.
Kayvan Varahram, a criminal illegal alien from Iran, convicted of murder – homicide.
Humberto Vargas-Lopez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of rape – strongarm.
Dimas E Vazquez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Juan Carlos Viera-Guedes, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.
Rolando Villalta Santos, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.
Yahor Zalatarou, a criminal illegal alien from Belarus, convicted of sexual exploitation of a minor.
###
