DHS Releases Names of Murders, Pedophiles, Rapists, and Child Predators in Louisiana Lockup

 

WASHINGTON – Today, the Department of Homeland Security (DHS) released the names and criminal history of 51 of the worst of the worst criminal illegal aliens detained at Louisiana Lockup, also known as the Louisiana State Penitentiary or Angola Prison. This partnership with the state of Louisiana allows ICE to expand detention space by up to 416 beds. Below is more information about the heinous criminal illegal aliens currently being held at Louisiana Lockup:

  • 26 criminal illegal aliens convicted of murder
  • 8 criminal illegal aliens convicted of rape
  • 8 criminal illegal aliens convicted of sexual exploitation of a minor
  • 9 criminal illegal aliens convicted of sexual assault of a minor

“Murderers, pedophiles, rapists, and child predators. These are the barbaric criminal illegal aliens arrested by ICE and being held at Louisiana Lockup,” said a DHS Spokesperson. “If you are in America illegally, you could find yourself in CECOT, Cornhusker Clink, Speedway Slammer, or Louisiana Lockup. Criminal illegal aliens are not welcome in the U.S.”

Names and rap sheets of the 51 barbaric criminals at Louisiana Lockup are below:

 

mugshot

 

Jassin Al-Raash, a criminal illegal alien from Iraq, convicted of rape – strongarm.

 

mugshot

Yunpeng An, a criminal illegal alien from China, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Hakim Malak Anyieth, a criminal illegal alien from Sudan, convicted of rape – strongarm.

 

mugshot

Erick Carlos Artiles Ramos, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Yamil Ballate-Martinez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Felix Bartutis Perez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Roberto Betancourt, a criminal illegal alien from Venezuela, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Ricardo Blanco Chomat, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Jorge Cajides-Vegas, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sexual assault – sodomy – girl – strongarm.

 

mugshot

Hong Minh Dang, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of rape – strongarm.

 

mugshot

Mahyer Ebrahimizada, a criminal illegal alien from Iran, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Ramon Fernandez-Correa, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Elpidio Fuentes Morales, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Luis Gaston-Sanchez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Daniel Gonzalez Oropeza, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Jose Gonzalez Suarez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Anton Khoptynskii, a criminal illegal alien from Russia, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Con Kim, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Luan Khac Le, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Jia Le, a criminal illegal alien from China, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Eddy Lopez Jemot, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Reynaldo Luna-Sivila, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Felix Fernando Martinez Rico, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of rape with weapon.

 

mugshot

Ahmed Mohamed Hasim, a criminal illegal alien from Somalia, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Ibrahim Mohammed, a criminal illegal alien from Ethiopia, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Ariochy Moran, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Robertson Nelson, a criminal illegal alien from Haiti, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Kwan Ng, a criminal illegal alien from Hong Kong, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Sang Nguyen, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of rape.

 

mugshot

Minh Nguyen, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Aramis Felipe Perdomo Anasco, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Raimundo Poey Marrero, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Carlos Ramirez Martinez, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Maykel Rodriguez Valladares, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Francisco Rodriguez-Romero, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Lome Sein, a criminal illegal alien from Burma, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Oscar Antonio Serrano Serrano, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Abdhul Shaik, a criminal illegal alien from India, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Karthickeyan Soundararajan, a criminal illegal alien from India, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Abraham Taddesse, a criminal illegal alien from Ethiopia, convicted of rape – strongarm.

 

mugshot

Carlos Tealdi, a criminal illegal alien from Argentina, convicted of sexual exploitation of a minor.

 

mugshot

Bounmy Thammavongsa, a criminal illegal alien from Laos, convicted of rape – disabled victim.

 

mugshot

Chanh Cong Truong, a criminal illegal alien from Vietnam, convicted of sex offense aggravated – child fondling.

 

mugshot

Osvaldo Valdes Basnuevo, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Boonmee Vang, a criminal illegal alien from Laos, convicted of sexual assault – sodomy – girl – strongarm.

 

mugshot

Kayvan Varahram, a criminal illegal alien from Iran, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Humberto Vargas-Lopez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of rape – strongarm.

 

mugshot

Dimas E Vazquez, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Juan Carlos Viera-Guedes, a criminal illegal alien from Cuba, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Rolando Villalta Santos, a criminal illegal alien from El Salvador, convicted of murder – homicide.

 

mugshot

Yahor Zalatarou, a criminal illegal alien from Belarus, convicted of sexual exploitation of a minor.

