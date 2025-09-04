California, Oregón y Washington lanzarán una nueva Alianza de la Costa Oeste para defender la integridad científica en la salud pública mientras Trump destruye la credibilidad del CDC

“El desmantelamiento de la salud pública y el despido de líderes y asesores de salud experimentados y respetados, juntos con la falta de uso de la ciencia, los datos y la evidencia para mejorar la salud de nuestra nación, están poniendo vidas en riesgo,” dijo Erica Pn, MD, MPH, FIDSA, FAAP, Directora y Oficial Estatal de Salud Pública del Departamento de Salud Pública de California. “California se une con nuestros colegas profesionales médicos y de salud pública para mantener la integridad y apoyar nuestra misión de proteger la salud de nuestras comunidades.”

“Nuestras comunidades merecen una comunicación clara y transparente sobre las vacunas, una comunicación basada en la ciencia, no en la ideología,” dijo Sejal Hathi, MD, MBA, Director de la Autoridad de Salud de Oregon. “Las vacunas se encuentran entre las herramientas más poderosas de la medicina moderna; indiscutiblemente han salvado millones de vidas. Pero cuando la orientación sobre el uso se vuelve inconsistente o politizada, socava la confianza pública precisamente en el momento en que más la necesitamos. Es por eso que Oregon está comprometido, junto con California y Washington, a liderar con la ciencia y brindar recomendaciones basadas en la evidencia que protejan la salud, salven vidas y restauren la confianza en nuestro sistema de salud pública.”

“Cuando las agencias federales abandonan las recomendaciones basadas en evidencia a favor de la ideología, no podemos continuar por el mismo camino,” dijo Dennis Worsha, Secretario de Salud del Departamento de Salud del Estado de Washington. “ El estado de Washington no se compromete cuando se trata de nuestros valores: la ciencia impulsa nuestra política de salud pública. La salud pública en su esencia tiene que ver con la prevención– previniendo enfermedades, previniendo la propagación de enfermedades y previniendo las muertes tempranas y evitables. Nos mantenemos firmes con profesionales médicos y organizaciones confiables como la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, así como con otras agencias de salud de la costa oeste, las cuales siguen arraigadas en investigaciones rigurosas y experiencia clínica. Nuestro compromiso es con la salud y la seguridad de nuestras comunidades, protegiendo vidas a través de la prevención y no cediendo a teorías sin fundamento que descartan décadas de práctica comprobada de salud pública.”

Detalles sobre esta nueva Alianza

Nuestros tres estados comparten el compromiso de garantizar que las recomendaciones de salud pública se guíen por la seguridad, la eficacia, la transparencia, el acceso y la confianza. La Alianza ayudará a salvaguardar la experiencia científica al garantizar que las políticas de salud pública en California, Oregón y Washington están informadas por científicos, médicos y otros líderes de salud pública. A través de esta asociación, los tres estados comenzarán a coordinar la directriz de salud alineando las recomendaciones de inmunización informadas por organizaciones médicas respetadas a nivel nacional. Esto permitirá que los residentes reciban recomendaciones consistentes y basadas en la ciencia en las que pueden confiar – independientemente de las acciones federales.

En las próximas semanas, la Alianza finalizará los principios compartidos para fortalecer la confianza pública en las vacunas y en la salud pública. Mientras que cada estado buscará de forma independiente estrategias moldeadas por sus leyes, geografías, historias y pueblos únicos, estos principios compartidos formarán la fundación de la Alianza. Es importante destacar que los tres estados afirman y respetan la soberanía sobre los servicios de vacunación.

El desmantelamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Desde su fundación, el CDC ha sido fundamental para proteger a los estadounidenses de las enfermedades. Pero los recientes cambios de liderazgo, la reducción de la transparencia, y la marginación de los organismos asesores de confianza desde hace mucho tiempo ha afectado la capacidad de la agencia para preparar a la nación para la temporada de virus respiratorios y otros desafíos de la salud pública. En un vacío de orientación clara y basada en evidencia sobre las vacunas, los fabricantes carecen de la información confiable para planificar la producción, los proveedores de atención médica luchan por brindar planes de atención consistentes y las familias enfrentan incertidumbre sobre el acceso y la cobertura.

En junio, California, Oregón y Washington condenaron la destitución por parte del Secretario Robert F. Kennedy Jr. de los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del CDC. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con las decisiones impulsadas por la ciencia. Continuaremos brindando orientación clara y basada en evidencia a las personas que viven en nuestros estados, buscaremos recomendaciones de expertos científicos en organizaciones profesionales médicas confiables, y trabajar con líderes de salud en todo el país para garantizar que todos los estadounidenses estén protegidos. La ausencia de un liderazgo federal consistente y basado en la ciencia representa una amenaza directa para la seguridad de salud de nuestra nación. Para proteger la salud de nuestras comunidades, la Alianza de la Costa Oeste continuará asegurando que nuestras estrategias de salud pública se basen en la mejor ciencia disponible.