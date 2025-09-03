Trading 24/7 e inteligencia artificial: los mercados no duermen, pero los inversionistas globales sí

Los mercados nunca duermen, pero los inversores sí. Con EBC Financial Group y el poder de la inteligencia artificial, el trading global 24/7 se vuelve más eficiente y accesible para quienes buscan oportunidades sin límites de horario.

EBC Financial Group observa las tendencias clave que determinan la volatilidad, la creación de valor y la demanda de información en tiempo real.

UNITED KINGDOM, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- caídas repentinas, liquidez desigual y perturbaciones sistémicas si las medidas de protección no siguen el ritmo de la innovación.

«La cuestión no es si los mercados abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la IA definirán la próxima era, porque lo harán. La cuestión es si las instituciones, los reguladores y los inversionistas están preparados para gestionar las consecuencias. En EBC, nos comprometemos a promover la transparencia y la educación para que la innovación mejore, en lugar de perturbar, nuestras comunidades bursátiles», concluyó Barrett.

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group (SVG) LLC y es solo para fines de referencia. No constituye asesoramiento financiero ni de inversiones.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos anuales de World Finance, EBC es ampliamente considerada como una de las mejores corredurías del mundo, con títulos como Mejor las plataformas de trading y el bróker más Confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre las mejores corredurías, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC cuentan con licencia y están reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Hemos atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de cambio de divisas (forex) del FC Barcelona y sigue impulsando colaboraciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria (Unidos contra la malaria) de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

