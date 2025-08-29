Freen pristato moduliuojamas natrio jonų baterijų sistemas – sukurtas ir pagamintas Estijoje

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, August 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freen OÜ, Europos švariosios energijos technologijų gamintoja, pristato naujos kartos natrio jonų baterijų sistemas – Freen-BSH ir Freen-BSL – sukurtas ir pilnai pagamintas Estijoje. Šie moduliai yra lengvai plečiami, skirti plačiam vartotojų spektrui – nuo gyvenamųjų namų ir ūkių iki komercinių ar pramoninių objektų – siūlantys saugų, tvarų ir ekonomišką sprendimą, alternatyvų ličio pagrindu veikiančioms baterijoms.



Europos sprendimas – saugumas, tvarumas ir lankstumas

Freen naujoji baterijų linija remiasi pažangia natrio jonų technologija, kuri pasižymi puikiu atsparumu temperatūrų svyravimams ir sumažina gaisro ar sprogimo riziką beveik iki nulio. Priešingai nei ličio baterijos, Freen gaminiai nėra ribojami tarptautinio transportavimo taisyklių ir nėra priklausomi nuo kobalto, todėl tai – tvaresnis ir politiškai saugesnis pasirinkimas.

Be cheminio saugumo, baterijos yra patogiai pritaikomos realiam naudojimui: jos turi integruotus ratukus, leidžiančius lengvai judinti, plug-and-play tipo montavimą, o jų kompaktiška ir modulinė forma leidžia naudoti tiek mažos apimties sistemose, tiek stambiuose projektuose. Lankstus dizainas padeda integruotojams, rangovams ir montuotojams visame energetinės vertės grandinės procese.


Techninės specifikacijos

Freen-BSH – aukštos įtampos natrio jonų baterijų sistema

- Baterijos tipas: natrio jonų (Na-ion)

- Nominali energija: 10,08 kWh vienam moduliui

- Nominali talpa: 17,5 Ah

- Nominali įtampa: 575 V

- Įtampos diapazonas: 385 – 760 V

- Maksimali iškrovimo srovė: 8,75 A

- Ciklų skaičius: >5 000 ciklų prie 80 % DoD

- Plėtra: iki 10 modulių lygiagrečiai (100,8 kWh, 175 Ah)

- Išmatavimai (P×G×A): 952 × 108 × 745 mm

- Svoris: 123 kg

- Darbinė temperatūra: –10°C iki +35°C

- Iškrovimo temperatūra: –40°C iki +60°C

- Apsaugos klasė: IP65

- Ryšio protokolas: CAN

- Montavimas: Paruošta naudojimui, su ratukais patogiam transportavimui


Freen-BSL – žemos įtampos natrio jonų baterijų sistema

- Baterijos tipas: natrio jonų (Na-ion)

- Nominali energija: 7,5 kWh vienam moduliui

- Nominali talpa: 158 Ah

- Nominali įtampa: 48 V

- Įtampos diapazonas: 40 – 60 V

- Maksimali iškrovimo srovė: 100 A

- Ciklų skaičius: >5 000 ciklų prie 80 % DoD

- Plėtra: iki 6 modulių lygiagrečiai (45 kWh, 948 Ah)

- Išmatavimai (P×G×A): 952 × 108 × 745 mm

- Svoris: 123 kg

- Darbinė temperatūra: –10°C iki +35°C

- Iškrovimo temperatūra: –40°C iki +60°C

- Apsaugos klasė: IP65

- Ryšio protokolas: CAN

- Montavimas: Paruošta naudojimui, su ratukais patogiam transportavimui


Pritaikyta įvairioms sritims

Freen natrio jonų baterijos pritaikytos įvairioms stacionaraus energijos kaupimo sistemoms. Įprastos taikymo sritys: didelio energijos poreikio gyvenamieji namai, ūkininkų ūkiai, nuotolinė telekomunikacijų infrastruktūra, komerciniai pastatai, EV įkrovimo stotys, naftos ir dujų platformos, bei valstybinės įstaigos, tokios kaip mokyklos ar ligoninės.

Nepriklausomai nuo to, ar tai būtų nepriklausomybė nuo tinklo, piko energijos švelninimas, ar hibridinės atsinaujinančios energijos sistemos, Freen baterijos užtikrina ilgaamžiškumą, mažą priežiūros poreikį ir saugumą net esant ekstremalioms oro sąlygoms.


„Ši produktų linija atspindi mūsų misiją — padaryti energiją saugesnę, prieinamesnę ir prieinamą visiems“, – sako Andrey Khimenkov, „Freen OÜ“ generalinis direktorius.
„Natrio jonų baterijų pristatymas yra reikšminga naujovė mūsų asortimente po sėkmingo mažųjų vėjo turbinų įdiegimo. Šios baterijos išsiskiria ne tik saugumu ir universalumu, bet ir konkurencinga kaina. Esame pasiruošę bendradarbiauti su klientais tiek iš gyvenamojo, tiek iš verslo ir pramonės sektorių, siekdami paspartinti žaliąją transformaciją.“



Galima parama Lietuvoje



Lietuvos gyventojai, diegiantys saulės elektrines kartu su energijos kaupimo įrenginiais (iki 15 kWh), gali pasinaudoti valstybės teikiama parama. Pagal galiojančias priemones, kompensuojama iki 379,73 €/kWh (LFP tipo baterijoms), o paraiškas galima teikti iki 2025 m. lapkričio 28 d.. Tai sudaro papildomą paskatą naudoti saugias ir tvarias Freen natrio jonų baterijas gyvenamuosiuose objektuose.



Apie Freen OÜ
Freen OÜ – Estijos įmonė, kuri specializuojasi mažųjų vėjo turbinų ir energetinių kaupimo sistemų kūrime bei gamyboje decentralizuotoms energijos sistemoms. Būstinė įsikūrusi Estijoje, įmonė kuria sprendimus, kurie skatina ilgalaikę energetinę nepriklausomybę ir praktinį tvarumą visoje Europoje.

