Međunarodni hipnoterapeut Timoteo Crnković donosi nova rješenja za anksioznost i ovisnosti
Timoteo Crnković, međunarodno priznati hipnoterapeut iz Zagreba, postao je poznat upravo po pristupu koji ide ispod površine. Njegov program Rapid Mental Reset hipnoza, razvijen na temeljima Ericksonove hipnoterapije, ne bavi se samo regulacijom stanja nego vodi osobu do mjesta gdje problem uopće nastaje - u nesvjesnom.
„Ljudi su umorni od toga da im se govori kako će zauvijek živjeti s dijagnozom. Oni žele slobodu,“ kaže Crnković. „Hipnoterapija otvara pristup duboko ukorijenjenim obrascima straha i ovisnosti. Kada ih tamo dotaknemo i razvežemo, promjena postaje brza i trajna, a ne samo površna.“
Njegov rad privlači klijente iz cijele Hrvatske i Europe, pogotovo one koji su već prošli kroz godine terapija i medikamenata, a bez stvarnog pomaka. U praksi se pokazalo da pristup usmjeren na uzrok donosi rezultate upravo tamo gdje standardni pristupi ostaju nedovoljni.
Brojna svjedočanstva potvrđuju učinkovitost. Jedna klijentica, nakon godina intenzivne anksioznosti i neuspjelih pokušaja, opisala je: „Nakon programa Mental Reset prvi put sam osjetila da ponovno imam kontrolu. Prestala sam se buditi s osjećajem straha i napokon mogu uživati u životu.“ Takva iskustva, naglašava Timoteo Crnković, nisu iznimka nego logična posljedica rada na pravoj razini - razini podsvjesnog.
Znanstvena istraživanja sve više potvrđuju ovakav smjer. Analize objavljene u relevantnim međunarodnim časopisima pokazuju da hipnoterapija donosi značajna poboljšanja u smanjenju simptoma anksioznosti, često i brže od standardnih tretmana. U kombinaciji s rastućom sviješću o važnosti mentalnog zdravlja, otvara se prostor za pristupe koji ne zaustavljaju promjenu na simptomu, nego vode do uzroka.
Crnkovićev cilj je jasan - približiti hipnoterapiju ljudima kao snažan i ozbiljan alat, a ne kao egzotiku ili scensku atrakciju. „Problem i rješenje uvijek se nalaze na istom mjestu,“ naglašava on. „Tko to razumije, prestaje gasiti požare i konačno dolazi do izvora.“
Za više informacija o radu Timotea Crnkovića, njegovim programima ili iskustvima klijenata, posjetite službenu web stranicu: https://www.timoteocrnkovic.com
Timoteo Crnković
Timoteo Crnković
+385 955755000
press@timoteocrnkovic.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.