Youth Suicide Rate in Colorado Drops to Lowest Level since 2007, CDPHE Committed to Ensuring Trend Continues

DENVER (Aug. 25, 2025) - The Colorado Department of Public Health and Environment’s Office of Suicide Prevention announced today that the suicide rate for youth ages 10-18 has fallen to its lowest level since 2007. In 2024, there were 39 suicide deaths among youth ages 10-18, resulting in a suicide rate of 5.85 deaths per 100,000 youth ages 10-18. That is down from the peak youth suicide rate in 2020 at 12.91 deaths per 100,000 youth, which represented 87 youth deaths by suicide that year.

“The drop in youth suicides is encouraging, because we see that our shared efforts in communities across Colorado are indeed having a positive impact on our youth,” said Jill Hunsaker Ryan, CDPHE executive director. “We have been intentional about the actions we are taking in Colorado to prevent suicide and the data indicates that we are making a difference.”

While it is challenging to pinpoint the exact reasons for the drop in youth suicide rates, the department attributes much of this drop to evidence-based programming, plus statewide partnerships and grantees working to reach youth and reduce suicide attempts.

“One youth suicide is too many, but the decrease in youth suicide in 2024 is promising,” said Lena Heilmann, director of CDPHE’s Office of Suicide Prevention. “We hope to build on this progress as kids head back to school, where they will have more opportunities to connect with a broader network of caring adults and their peers.”

The Office of Suicide Prevention and partner agencies such as the Behavioral Health Administration (BHA) have made significant strides to decrease youth suicide in Colorado through impactful initiatives such as:

CDPHE

Sources of Strength - a universal suicide prevention program designed to build and improve relationships among youth and trusted adults.

The Colorado Follow-Up Project - provides critical services to people, including youth, who have been discharged from an emergency department after a mental health crisis or suicide attempt.

The Second Wind Fund - provides free suicide-specific therapy to underinsured or uninsured youth.

The Gun Shop Project - funds trusted messengers to encourage gun shops, firing ranges, and firearm safety course instructors to promote best practices in firearm safety, such as safe gun storage.

BHA

988 Colorado - a service free to use and open to all for immediate, live, mental health support from a trained specialist.

I Matter Colorado - providing free mental health sessions and resources to youth, including up to six free therapy sessions with a trained therapist.

Colorado LIFTS (Linking Individuals and Families To Services) - a new statewide network that connects people who don’t have insurance or enough coverage with mental health, substance use, and crisis support.

Overall, Colorado’s number of suicide deaths was 1,306 in 2024. The age-adjusted suicide rate, which accounts for population, held steady at 20.83 per 100,000 people in 2023 and 2024, down from a peak of 22.64 per 100,000 people in 2021.

“We are proud of the progress we are making, and are committed to realizing similar decreases in suicide for people of all ages in Colorado,” said Heilmann.

The Office of Suicide Prevention encourages Coloradans to call or text 9-8-8, the Colorado Mental Health Line, if they are struggling with an emotional, mental health, or substance use concern. Learn more about the state’s comprehensive suicide prevention efforts on the Office of Suicide Prevention’s website.

###

DENVER (25 de agosto de 2025) - La Oficina de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado anunció hoy que la tasa de suicidio en jóvenes de 10 a 18 años ha disminuido a su nivel más bajo desde el año 2007. En el 2024, se registraron 39 muertes por suicidio en jóvenes de 10 a 18 años, lo que resultó en una tasa de suicidio de 5,85 muertes por cada 100.000 jóvenes de esa edad. Esta cifra representa una disminución con respecto a la tasa máxima de suicidio juvenil de 2020, con 12,91 muertes por cada 100.000 jóvenes, lo que representó 87 muertes por suicidio ese año.

“La disminución en los suicidios juveniles es alentadora, ya que vemos que nuestros esfuerzos conjuntos en las comunidades de todo Colorado están teniendo un impacto positivo en nuestros jóvenes”, dijo Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. “Hemos sido proactivos con las medidas que estamos tomando en Colorado para prevenir el suicidio y los datos indican que estamos marcando la diferencia”.

Si bien es difícil determinar las razones exactas de la caída en las tasas de suicidio juvenil, el departamento atribuye gran parte de esta caída basada en evidencia de programas con evaluaciones e información de datos, además de las asociaciones y beneficiarios estatales que trabajan para llegar a los jóvenes y reducir los intentos de suicidio.

“Un solo suicidio juvenil es demasiado, pero la disminución en el número de suicidios juveniles en 2024 es prometedora”, afirmó Lena Heilmann, directora de la Oficina de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. “Esperamos seguir avanzando con este progreso a medida que los niños regresan a la escuela, donde tendrán más oportunidades de conectar con una red más amplia de adultos comprensivos y con sus compañeros”.

La Oficina de Prevención del Suicidio y agencias asociadas como la Administración de Salud Conductual (BHA) han logrado avances significativos para disminuir el suicidio juvenil en Colorado a través de iniciativas impactantes como:

Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado

Sources of Strength - Un programa universal de prevención del suicidio diseñado para construir y mejorar las relaciones entre jóvenes y adultos de confianza.

The Colorado Follow-Up Project - Brinda servicios esenciales a personas, incluyendo jóvenes, que han sido dados de alta de un servicio de urgencias tras una crisis de salud mental o un intento de suicidio.

The Second Wind Fund - Proporciona terapia gratuita específica para el suicidio a jóvenes sin seguro o con seguro insuficiente.

The Gun Shop Project - Financia a mensajeros de confianza para alentar a las tiendas de armas, campos de tiro e instructores de cursos de seguridad con armas de fuego a promover las mejores prácticas en seguridad con armas de fuego, como el almacenamiento seguro de armas.

Administración de Salud Conductual

988 Colorado Línea de Salud Mental - Un servicio gratuito y abierto a todos para recibir apoyo de salud mental inmediato y en vivo por parte de un especialista capacitado.

Yo importo Colorado - Proporciona sesiones y recursos de salud mental gratuitos para jóvenes, incluidas hasta seis sesiones de terapia gratuitas con un terapeuta capacitado.

Colorado LIFTS (Conectando a personas y familias con servicios): Una nueva red estatal que conecta a las personas que no tienen seguro o cobertura suficiente con servicios de salud mental, uso de sustancias y apoyo en situaciones de crisis.

En general, el número de muertes por suicidio en Colorado fue de 1306 en 2024. La tasa de suicidio ajustada por edad, que tiene en cuenta la población, se mantuvo estable en 20,83 por cada 100 000 personas en 2023 y 2024, por debajo del pico de 22,64 por cada 100 000 personas alcanzado en 2021.

"Estamos orgullosos del progreso que estamos logrando y estamos comprometidos a lograr disminuciones similares en el suicidio entre personas de todas las edades en Colorado", dijo Heilmann.

La Oficina de Prevención del Suicidio anima a los habitantes de Colorado a llamar o enviar un mensaje de texto al 9-8-8, la Línea de Salud Mental de Colorado, si tienen problemas emocionales, de salud mental o relacionados con el consumo de sustancias. Obtenga más información sobre las iniciativas integrales de prevención del suicidio del estado en el sitio web de la Oficina de Prevención del Suicidio.

###