Afriqash : un nouveau média indépendant pour enquêter et informer sur la finance numérique en Afrique francophone

DAKAR, SENEGAL, August 24, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Afrique francophone connaît une transformation rapide de ses usages financiers : argent mobile, fintechs, paiements digitaux, inclusion financière.Dans ce contexte, Afriqash voit le jour avec une ambition claire : produire une information rigoureuse, accessible et utile à tous, afin que le numérique profite réellement à l’ensemble des citoyens.Ce nouveau média indépendant se consacre à l’étude, la documentation et l’analyse de l’écosystème financier numérique dans l’espace francophone africain. Sa ligne éditoriale repose sur une volonté forte : renforcer la transparence dans les flux et services financiers digitaux, promouvoir une inclusion équitable, soutenir les droits des usagers en matière de protection des données et d’accès aux services, tout en offrant une base de connaissances fiable aux citoyens, chercheurs, journalistes, régulateurs et acteurs économiques.Afriqash porte la conviction que la finance numérique doit devenir un levier de justice sociale, d’autonomie économique et de souveraineté technologique. Pour cela, le média revendique des principes clairs : indépendance face aux pressions économiques ou politiques, rigueur fondée sur des faits vérifiés et des sources fiables, clarté dans un langage simple et pédagogique, équité dans l’attention portée à l’inclusion et à la diversité des voix, ainsi qu’une responsabilité éthique qui inclut la correction des erreurs signalées. Afriqash choisit également la voie de la collaboration, en s’appuyant sur l’expertise d’acteurs de terrain pour enrichir ses analyses.« La finance numérique est un enjeu crucial pour l’avenir de l’Afrique francophone. Elle peut être un outil d’émancipation comme un facteur d’inégalités. Avec Afriqash, nous voulons donner les moyens à chacun de comprendre, questionner et agir », déclare Diane Tamboura, porte-parole d’Afriqash.

