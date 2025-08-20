CDPHE to send reminder texts and emails about routine vaccines to parents and guardians
Messages urge families to get their children vaccinated for school
Denver (Aug. 20, 2025) — Beginning today, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email notifications to families of more than 470,000 children aged 7 through 18 years whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be due for routine vaccines, including those required for K-12 schools.
The text messages will come from 45778 and read:
- From CDPHE: According to state public health records, your child/children aged 7 through 18 years may be due for routine vaccine(s), including those required for K-12 schools. Now is the perfect time to check vaccines off of your back-to-school list. To find a vaccine provider near you, visit cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.
-
- You can exempt your child/children from school-required vaccines. For more info, visit cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions (including this language is a statutory requirement).
Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:
- Dear parent(s) or guardian(s),
-
- According to state public health records, your child/children aged 7 through 18 years may be due for routine vaccine(s), including those required for K-12 schools. The best way to ensure your child has a healthy school year is to get them vaccinated. Now is the perfect time to check vaccines off of your back-to-school list. Contact a health care provider or your local public health agency to make an appointment and learn more about which vaccine(s) are needed.
-
- If your child/children are already up to date with their vaccine(s), let us know by filling out this secure form. Be sure to attach a copy of their vaccine record. We are standing by to update their vaccination record in our Colorado Immunization Information System and will notify you by email when it has been updated.
-
- To find a vaccine provider near you, visit cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated
-
- You can exempt your child/children from school-required vaccines. For more information, visit: https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. (Including this language is a statutory requirement).
You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.
Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, cover the cost of routine childhood vaccines, so you don't have to pay anything at providers that accept your health plan. Even if you don't have any health insurance, you can get recommended vaccines for free at one of nearly 600 vaccine providers statewide.
DENVER (20 de agosto de 2025) — A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico a las familias de más de 470.000 niños de 7 a 18 años de edad cuyos registros en el Sistema de Información sobre Inmunización de Colorado muestran que su hijo/hijos pueden necesitar vacunas rutinarias, incluidas las requeridas para las escuelas K-12.
Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:
- De CDPHE: Según los registros estatales de salud pública, es posible que su hijo/a, de 7 a 18 años de edad, deban aplicarse una o más vacunas de rutina (incluyendo aquellas requeridas por el sistema escolar P-12) Ahora es el momento perfecto para tachar las vacunas de su lista de regreso a clases.
Para encontrar un proveedor cerca a usted, visite: https://cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.
-
- Usted puede dejar a su hijo/a exento de aplicarse las vacunas requeridas por la escuela. Más información. https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. (Incluir este lenguaje es un requisito legal).
Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:
- Estimado(s) padre(s) o tutor(es):
-
- Según los registros de salud pública de Colorado, es posible que su(s) hijo(s), de 7 a 18 años de edad, les toque aplicarse una o más vacunas de rutina (incluyendo aquellas requeridas por el sistema escolar P-12). La mejor forma de asegurar que su niño tenga un año escolar saludable es vacunarlo. Ahora es el momento perfecto para tachar las vacunas de su lista de vacunación para el regreso a clases. Póngase en contacto con su proveedor de atención médica o su agencia local de salud pública para programar una cita y consultar sobre qué vacunas deben aplicarse.
-
- Si su(s) niño(s) ya están al día con sus vacunas, háganoslo saber llenando este formulario seguro. Asegúrese de adjuntar una copia de su cartilla de vacunación. Estamos listos para actualizar su registro de vacunación en nuestro Sistema de Información de Vacunación de Colorado y le notificaremos por correo electrónico cuando este se haya actualizado.
-
- Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted, visite: https://cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.
-
- Usted puede solicitar que su(s) hijos sean exentos de las vacunas exigidas por la escuela. Para obtener mayor información, visite cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. (Incluir este lenguaje es un requisito legal).
Acceda a su tarjeta de vacunación o a la de su hijo desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluidas las instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.
La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y CHP+, cubre el costo de las vacunas de rutina para niños; usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que acepten su plan de salud. Incluso si no tiene seguro médico, usted podrá obtener las vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado.
