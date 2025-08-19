Over the Weekend ICE Arrests More Worst of the Worst Including a Criminal Illegal Alien from Cuba with 23 Criminal Convictions
Additional ICE arrests this weekend included criminal illegal aliens with convictions for child sex crimes, trafficking cocaine, and soliciting prostitution
WASHINGTON – While Americans were enjoying their weekends, U.S. Immigration and Customs Enforcment (ICE) arrested more worst of the worst criminal illegal aliens.
One of the criminal illegal aliens arrested was 41-year-old Roslandy Garcia-Cruz. This serial criminal from Cuba had 23 criminal convictions across four different states.
His criminal history includes 23 convictions for knowingly and with intent to defraud, possess 15 or more counterfeit or unauthorized access devices, possession of criminal tools, counterfeiting, and a probation violation.
“The Biden administration allowed serial criminals to prey on Americans. The days of criminal illegal aliens terrorizing American citizens are OVER,” said Assistant Secretary Tricia McLaughlin. “While Americans were enjoying their weekends, ICE was hard at work arresting pedophiles, fraudsters, drug traffickers, and other violent criminals to make America safe again.”
In addition to Garcia-Cruz, ICE also arrested more of the worst of the worst across our nation this weekend:
Ibrahim Albawaneh, a 31-year-old criminal illegal alien from Jordan. His criminal history includes convictions for possession of a controlled substance and aggravated assault in Vermillion County, Illinois.
Omar Balbino-Navarro, a 30-year-old criminal illegal alien from Mexico. His criminal history includes a conviction for carry concealed dirk or dagger in Ventura, California.
Oscar Pille-Aguilera, a 31-year-old criminal illegal alien from Mexico. His criminal history includes a conviction for exploitation of child/elderly/disabled in Collin County, Texas.
Magdeleno Barbosa-Montalvo, a 53-year-old criminal illegal alien from Mexico. His criminal history includes a conviction for sexual misconduct with a minor in Vincennes, Indiana.
Adalberto Turcios-Mejia a 66-year-old criminal illegal alien from Honduras. His criminal history includes a conviction for indecency with a child by contact in Austin, Texas.
Arinxon Quintero-Valera, a 25-year-old criminal illegal alien from Venezuela. His criminal history includes a conviction for procurement of prostitution in San Antonio, Texas.
Daniel Hernandez-Sanchez, a 32-year-old criminal illegal alien from Mexico. His criminal history includes a conviction for robbery in Mendocino, California.
Cindy Rivas-Cruz, a 32-year-old criminal illegal alien from Guatemala. Her criminal history includes a conviction for larceny in Draper, Utah.
Ramon Lopez-Ruiz, a 48-year-old criminal illegal alien from Mexico. His criminal history includes a conviction for trafficking in cocaine in Durham County, North Carolina.
DHS encourages Americans – of any age – with a commitment to public safety, national service, and upholding the rule of law to apply to join ICE today and help DHS remove the worst of the worst from our communities: join.ice.gov.
###
