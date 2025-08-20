Los proyectores Dangbei participan en la Semana de los videojuegos y la vuelta al cole de Amazon España
Ofertas de hasta 200 € en proyectores Dangbei durante la Semana del Gaming y Vuelta al Cole de Amazon España (20 ago – 2 sept 2025).
Del 20 de agosto al 2 de septiembre de 2025, Dangbei ofrece descuentos de hasta 200 € en proyectores seleccionados durante la promoción de Amazon España.SPAIN, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dangbei, marca internacional especializada en soluciones de proyección inteligente, anuncia su participación en la campaña Semana de los videojuegos y la vuelta al cole de Amazon España, que se celebrará del 20 de agosto al 2 de septiembre de 2025. Durante este periodo, una selección de proyectores de la compañía estará disponible en Amazon España con precios promocionales, con descuentos de hasta 200 €.
Proyectores destacados en la promoción
Dangbei DBOX02 – Proyector láser 4K | Descuento: 200 €
Precio habitual: 1499,00 € → 1299,00 €
El DBOX02 es el proyector láser 4K de gama alta de Dangbei, pensado para cine en casa y videojuegos.
- Resolución 4K con tecnología láser ALPD
- Brillo de 2450 lúmenes ISO
- Proyección de hasta 200 pulgadas
- Google TV y Netflix con licencia oficial
- Baja latencia para juegos
Precio promocional disponible en Amazon España: https://www.amazon.es/dp/B0D1GDVKTG
Dangbei N2 mini – Proyector compacto con Netflix | Descuento: 11 €
Precio habitual: 219,00 € → 208,00 €
El N2 mini es un proyector Full HD compacto y portátil, diseñado para estudiantes y espacios reducidos.
- Resolución nativa 1080p
- Brillo de 200 lúmenes ISO
- Configuración automática con enfoque y corrección trapezoidal
- Netflix, YouTube y Prime Video integrados
- Diseño ligero y portátil
Precio promocional disponible en Amazon España: https://www.amazon.es/dp/B0DXVKH3PN
Dangbei Atom – Proyector láser ultradelgado | Descuento: 70 €
Precio habitual: 739,00 € → 669,00 €
El Atom combina un diseño ultradelgado con tecnología láser ALPD, ofreciendo portabilidad sin renunciar a la calidad de imagen.
- Resolución nativa 1080p
- Brillo de 1200 lúmenes ISO
- Menos de 5 cm de grosor y 1,28 kg de peso
- Google TV y Netflix integrados
- Proyección de hasta 180 pulgadas
Precio promocional disponible en Amazon España: https://www.amazon.es/dp/B0CL4H9C26
Precios y períodos promocionales (del 20 de agosto al 2 de septiembre)
- Dangbei N2 mini : 208,00 € https://www.amazon.es/dp/B0DXVKH3PN
- Dangbei DBOX02 : 1299,00 € https://www.amazon.es/dp/B0D1GDVKTG
- Dangbei Atom: 669,00 € https://www.amazon.es/dp/B0CL4H9C26
Disponible en Amazon España.
Información sobre Dangbei
Dangbei es un proveedor de entretenimiento inteligente de alta gama especializado en proyectores y otros productos innovadores. Con la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Dangbei ofrece imágenes impresionantes y un sonido inmersivo, transformando los espacios en vibrantes centros de entretenimiento, trabajo y vida.
Dangbei es líder en software para pantallas grandes y ofrece una inmensa biblioteca de aplicaciones y contenidos en los ámbitos del entretenimiento, la salud, la educación y la productividad. Puede obtener más información en https://us.dangbei.com/.
Equipo de Dangbei PR
Dangbei
pr@dangbei.com
