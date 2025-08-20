Les projecteurs Dangbei participent à la Game Week & Rentrée 2025 d’Amazon France

Profitez jusqu’à 200 € d’économies sur les projecteurs Dangbei pendant la Semaine du Gaming et les Offres de la Rentrée d’Amazon France, du 20 août au 2 septembre 2025. Dangbei DBOX02 – Premier projecteur laser 4K Google TV au monde avec Netflix certifié. Dangbei Atom – Projecteur laser ultra-fin avec Google TV et Netflix certifié, alliant portabilité et 1200 lumens ISO de luminosité. Dangbei Freedo – Projecteur Google TV portable avec support à 165°, offrant une flexibilité totale pour vos séances de cinéma à domicile ou en extérieur. Dangbei N2 mini – Projecteur compact officiellement certifié Netflix, idéal pour les étudiants et les petits espaces.

FRANCE, August 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Dangbei, fournisseur international de solutions de divertissement intelligent, annonce que ses projecteurs participent à la campagne Game Week & Rentrée 2025 d’Amazon France, qui se déroulera du 20 août au 2 septembre 2025. Pendant cette période, les consommateurs en France pourront découvrir une sélection de projecteurs Dangbei proposés à des prix promotionnels limités.Sélection de projecteurs en promotion Dangbei DBOX02 – Projecteur laser 4K | Réduction : 200 €Prix normal : 1 499,00 € → 1 299,00 €- 2450 ISO Lumens pour une image claire même en plein jour- Résolution 4K + HDR10+- Ajustements automatiques par IA : mise au point, trapèze, cadrage- Connectivité HDMI 2.1, Wi-Fi 6, MEMC- Enceintes 2 × 12 W avec Dolby Audio & DTS:X- Google TV + Netflix intégréBoutique : https://www.amazon.fr/dp/B0D1GCF3CT Dangbei Atom – Projecteur laser ultrafin | Réduction : 70 €Prix normal : 739,00 € → 669,00 €- Format ultrafin (1,87 pouces), poids 1,28 kg- Résolution 1080p + 1200 ISO Lumens- Optimisation automatique par IA (focus, trapèze, cadrage, obstacles)- Google TV + Netflix intégré- Enceintes stéréo 2 × 5 W avec DolbyBoutique : https://www.amazon.fr/dp/B0CL4H9C26 Dangbei Freedo – Projecteur portable Google TV | Réduction : 30 €Prix normal : 499,00 € → 469,00 €- Design portable avec support inclinable à 165°- Projection de 40 à 180 pouces- Résolution 1080p Full HD- Jusqu’à 4,5 h d’autonomie- Applis de streaming intégrées- Ajustements automatiques (focus, trapèze)Boutique : https://www.amazon.fr/dp/B0DQXNWT2B Dangbei N2 mini – Mini-projecteur compatible Netflix | Réduction : 11 €Prix normal : 219,00 € → 208,00 €- Certifié officiellement Netflix- Résolution native 1080p Full HD- Format compact et portable- Mise au point et trapèze automatiquesBoutique : https://www.amazon.fr/dp/B0DXVKH3PN Dangbei N2 (Blanc) – Mini-projecteur lumineux | Réduction : 20 €Prix normal : 249,00 € → 229,00 €- 400 ISO Lumens- Enceintes 2 × 6 W avec Dolby Audio- Résolution native 1080p + contraste 2000:1- Finition blanche élégante- Ajustements automatiques (focus, trapèze)Boutique : https://www.amazon.fr/dp/B0D1G93SKC DisponibilitéCes offres sont valables sur Amazon France jusqu’au 2 septembre 2025.À propos de DangbeiDangbei est un fournisseur important de divertissement intelligent, spécialisé dans les projecteurs et autres produits innovants. Plébiscité par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, Dangbei offre des visuels époustouflants et un son immersif, transformant n’importe quel espace en un véritable centre dynamique dédié au divertissement, au travail et à la vie. La marque est également leader dans les solutions logicielles pour grands écrans, proposant une vaste bibliothèque d’applis et de contenus couvrant les domaines du divertissement, de la santé, de l’éducation et de la productivité. En savoir plus sur https://us.dangbei.com/

