Senator Imee R. Marcos Opisyal na Pahayag ukol sa ayaw ilabas na bilyong pondo mula sa 2025 GAA
August 19, 2025
Senator Imee R. Marcos
Opisyal na Pahayag ukol sa ayaw ilabas na bilyong pondo mula sa 2025 GAA
Pinapaalalahanan ko ang ehekutibo na huwag lumampas sa mga hangganan ng Konstitusyon at huwag gamitin ang kapangyarihan para lang suklian ang mga kakampi at gantihan naman ang mga kritiko.
Ang pagpapatupad ng batas, kabilang ang General Appropriations Act, ay hindi opsyonal o nakabase lamang sa mood o timpla ng ehekutibo. Kung talaga namang hindi kasama sa prayoridad ng administrasyon ang ?60 hanggang ?80 bilyon, dapat sana ay nag-veto na noon pa man.
Kaya pinaninindigan ko na ang tanging pagkakataon na puwedeng hindi ilabas ng ehekutibo ang pondong inilaan ng Kongreso ay kung talagang may kakulangan sa pondo ng gobyerno na hindi mapamahalaan, at dapat mismong ideklara iyon ng Development Budget Coordination Committee.
Tatanungin ko kayo, mayroon na bang kakulangan sa pondo na hindi mapamahalaan? Kung wala, dapat lang ipatupad ang batas!
