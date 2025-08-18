EBC se une a universidades mexicanas para promover una cultura de inversión informada y responsable en jóvenes.

Del aula al mercado: EBC Financial Group se une a la comunidad académica de la UNAM para fomentar una inversión informada y responsable entre la próxima generación de traders latinoamericanos.

Vincular la teoría académica con la práctica del mercado es esencial para preparar a los inversionistas en una economía cada vez más volátil.

MEXICO, August 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- La inflación, la volatilidad en las tasas de interés y la incertidumbre económica han dejado de ser temas exclusivos de expertos financieros: se han convertido en parte de las conversaciones cotidianas entre personas que buscan entender cómo estos fenómenos impactan sus decisiones. En este nuevo contexto, EBC Financial Group (EBC) refuerza su compromiso con la educación financiera en América Latina mediante colaboraciones estratégicas con actores clave del ámbito académico.



Como parte de este esfuerzo, EBC llevó a cabo una clase magistral en colaboración con el Capítulo Estudiantil del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Universitarios (IMEFU) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La sesión, impartida por José David Rivera, Business Development Manager de EBC Financial Group, se centró en la identificación de oportunidades de inversión a partir de noticias económicas globales y estuvo dirigida a estudiantes y jóvenes interesados en desarrollar criterio sólido y consciencia al acercarse a los mercados financieros.



Esta colaboración responde a una visión más amplia: brindar acceso a herramientas de inversión no es suficiente. Dicho acceso debe ir acompañado de educación, análisis y una base ética que permita a los futuros inversionistas tomar decisiones responsables y sostenibles.

Más Allá del Acceso: La Urgencia de la Educación Antes de la Ejecución

En México, por ejemplo, los instrumentos tradicionales de ahorro han registrado un rendimiento real anual promedio de 4.84 % en los últimos 27 años, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Aunque este rendimiento ofrece cierta protección frente a la inflación—registrada en 4.46 % anual en noviembre de 2024 según Banxico—también evidencia la necesidad de alternativas con mayor potencial de crecimiento. No obstante, tales alternativas exigen educación financiera, análisis de riesgo y pensamiento estratégico para ser utilizadas de forma responsable.



Esta búsqueda de mayores rendimientos ha contribuido al auge de las aplicaciones financieras. Según Sensor Tower, las plataformas de inversión lideraron los rankings de descargas en América Latina durante 2024, con apps como Binance, World App y Coinbase al frente. Sin embargo, el uso creciente de estas herramientas no garantiza una comprensión profunda. “Existe un riesgo real en confundir acceso con empoderamiento,” explicó Rivera. “La información sin contexto puede ser más peligrosa que la ignorancia.”



Impacto Regional, Visión Global

La clase magistral en la UNAM se suma a un ecosistema más amplio de esfuerzos impulsados por EBC en América Latina para fomentar la alfabetización financiera. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, EBC impartió 84 sesiones educativas—presenciales y vía webinars—en beneficio de 4,353 traders en formación o en etapas iniciales en México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia.

Estos encuentros abordaron desde análisis macroeconómico hasta herramientas prácticas como TradingView, donde los usuarios aprenden a identificar patrones, interpretar señales técnicas y aplicar estructura racional a sus decisiones. “Nuestro objetivo no es predecir, es formar criterio informado,” afirmó Rivera durante la sesión.



“La colaboración entre EBC Financial Group y el IMEFU UNAM FE incentivará a los estudiantes a participar en talleres, mentorías y cursos enfocados en el mundo financiero. También ampliará sus perspectivas y oportunidades, motivándolos a desarrollar proyectos que fomenten la inclusión financiera. Nuestra meta es fortalecer una cultura financiera y emprendedora que además inspire la participación estudiantil dentro de las instituciones financieras,” señaló Paola Martínez, Presidenta de IMEFU UNAM FE.



Conocimiento Real, Herramientas Reales

A diferencia de otras plataformas centradas en la venta de productos, EBC prioriza el desarrollo del pensamiento crítico. A través de simuladores, análisis en tiempo real y recursos de aprendizaje en diversos formatos, la firma busca formar inversionistas capaces de interpretar señales, contextualizar riesgos y operar con disciplina.



EBC ha integrado herramientas como TradingView directamente en su plataforma, permitiendo tanto a usuarios principiantes como avanzados realizar análisis técnico de nivel profesional. Asimismo, promueve el uso del Copy Trading para quienes se inician en el mercado—ofreciendo un modelo de aprendizaje por observación sin perder el control individual.



De Mongolia a México: Una Misión Global

Esta iniciativa en México no es un caso aislado. En Mongolia, EBC firmó recientemente un acuerdo de cooperación con la Universidad Internacional de Ulán Bator, ofreciendo prácticas internacionales, seminarios mensuales y un canal preferente para que los estudiantes accedan a su red global de oficinas. En Colombia, EBC organizó el LATAM Traders’ Exchange, reuniendo a traders y analistas en talleres enfocados en cerrar brechas de educación, tecnología y confianza.



De Oxford a Bogotá, de Ulán Bator a Ciudad de México, EBC actúa con base en una convicción clara: solo una ciudadanía informada puede construir mercados financieros sostenibles.



Una Visión de Largo Plazo para la Región

La colaboración con la comunidad académica en México reafirma el principio que guía el trabajo de EBC en América Latina: el desarrollo financiero no comienza con una transacción, sino con una conversación informada. A través de iniciativas como esta, EBC continúa tendiendo puentes entre el conocimiento, la tecnología y el propósito—y lo hace con la convicción de que preparar inversionistas hoy es sentar las bases de economías más sólidas y justas mañana.

Aviso legal: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar con divisas o materias primas implica un riesgo significativo de pérdida, incluso superior a la inversión inicial. Consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión u operación, ya que EBC Financial Group y sus entidades no se hacen responsables por los daños derivados del uso de esta información.



Sobre EBC Financial Group

Fundado en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas en las principales jurisdicciones financieras —incluidos Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otros— EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, CFDs y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonado con múltiples premios internacionales, incluidos varios años de reconocimiento por parte de World Finance, EBC es ampliamente considerado como uno de los mejores brókers del mundo, con títulos como “Mejor Plataforma de Trading” y “Bróker Más Confiable”. Gracias a su sólida posición regulatoria y compromiso con la transparencia, EBC también ha sido constantemente clasificado entre los mejores brókers por su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en mercados internacionales altamente competitivos.

Las subsidiarias de EBC están debidamente autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Habiendo atravesado ciclos económicos clave —desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo en 2015 hasta las disrupciones del mercado durante la pandemia de COVID-19— promovemos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son prioritarios, garantizando que cada relación con inversionistas se maneje con la seriedad que merece.

EBC es orgullosamente socio oficial de divisas del FC Barcelona y continúa impulsando alianzas significativas para empoderar a las comunidades—principalmente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y diversos aliados que promueven iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

https://www.ebc.com/

