Mga Senador, staff, dapat magpa-drug test -Lapid
August 18, 2025
Sang-ayon si Senador Lito Lapid na sumailalim ang lahat ng Senador at buong staff sa drug test.
Itoy kasunod nang naging pahayag ni Senate Minority Leader Vicente "Tito" Sotto III na ibalik ang random drug test sa lahat ng mga empleyado ng senado matapos ang ulat nang paggamit diumano ng marijuana ng isang staff ni Senador Robinhood Padilla.
Ayon kay Lapid, pabor sya na magpa-drug test ang lahat kasama na ang mga Senador at mga kawani ng mataas na kapulungan.
Makikipag-ugnayan ang tanggapan ni Sen. Lapid sa clinic ng senado para sa pagsasailalim sa drug test ng buong staff nito.
"Tama yan drug test. Tayong lahat pati kaming mga Senador," ayon kay Lapid
