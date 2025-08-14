Ông Barrett Nhấn Mạnh Thị Trường Trái Phiếu Là Điểm Đáng Chú Ý Giữa Áp Lực Cắt Giảm Lãi Suất

David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, chia sẻ góc nhìn về thị trường trong tập đầu tiên của Pulse 360°, nhấn mạnh thị trường trái phiếu là lĩnh vực cần theo dõi sát sao khi áp lực cắt giảm lãi suất ngày càng gia tăng.

CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd cảnh báo rủi ro từ tâm lý chủ quan khi thị trường ít biến động, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục “mua khi giá giảm”

LONDON, UNITED KINGDOM, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Theo ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, các thị trường toàn cầu đã cú bứt phá chưa từng thấy trong việc vượt qua các căng thẳng địa chính trị và “cú sốc” chính sách, nhưng sự phát triển này có thể tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.

Phát biểu trong tập đầu tiên của Pulse 360° - podcast mới ra mắt của EBC, ông Barrett mô tả nửa đầu năm 2025 là “cực kỳ hỗn loạn” xét về phạm vi và quy mô các sự kiện tác động đến thị trường. Tuy nhiên, ông nhận thấy các nhà giao dịch liên tục bỏ qua những yếu tố đó, từ các tuyên bố áp thuế đến xung đột, để ưu tiên chiến lược “mua khi giá giảm” (buy the dip).

“Cứ mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư lại bán khống và nhanh chóng đẩy giá trở lại. Nhưng theo tôi, mức biến động hiện nay đang quá thấp và điều đó dễ tạo ra tâm lý chủ quan, coi thường rủi ro,” ông Barrett nói. “Nhiều người đang mặc định rằng ‘không có tin tức là tin tốt’, nhưng lịch sử cho thấy cú sốc lớn thường xảy ra lúc ít ai ngờ nhất.”

Ông cũng cảnh báo rằng thị trường không chỉ bỏ qua rủi ro mà còn nhanh chóng quên đi chúng. “Trí nhớ ngắn hạn kiểu này chỉ hiệu quả cho đến khi xảy ra một biến cố buộc tất cả phải nhìn lại cùng một lúc,” ông nói thêm.

Dòng Vốn Dịch Chuyển, Vàng Giữ Vững, Thị Trường Trái Phiếu Thu Hút Sự Chú Ý

Ông Barrett chỉ ra những dấu hiệu ban đầu của việc dịch chuyển dòng vốn, khi một phần tiền chảy vào các thị trường Mỹ Latinh và châu Á, trong khi một số nhà đầu tư cắt giảm tỷ trọng ở cổ phiếu công nghệ Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào là yếu tố quan trọng giúp giá vàng duy trì ở mức kỷ lục.

“Hiện nay, vàng không chỉ là cuộc chơi của nhà đầu tư cá nhân hay ETF, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào, tạo lực đỡ mạnh cho thị trường,” ông nói.

Ông bổ sung rằng thị trường trái phiếu sẽ là lĩnh vực đáng chú ý trong quý IV, với lợi suất kỳ hạn dài duy trì ở mức cao trong khi áp lực chính trị gia tăng để cắt giảm lãi suất. “Nếu xuất hiện một ‘Thống đốc Fed trong bóng tối’ với nhiệm vụ rõ ràng là nới lỏng chính sách, hình dạng của đường cong lợi suất có thể thay đổi đáng kể,” Barrett nói.

Chiến Lược Định Vị Thương Hiệu Khác Biệt Giữa Các Bên Trên Thị Trường

Ông Barrett nêu lên ranh rới rõ rệt trong cách định vị hiện tại: nhà giao dịch cá nhân (retail) “dồn hết vốn” và mua vào mỗi khi giá giảm; các quỹ phòng hộ (hedge funds) đang gấp rút mua bù để đóng vị thế bán khống; và các quỹ tổ chức lớn (real money funds) hầu như đứng ngoài quan sát.

“Nhà đầu tư cá nhân đang chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại,” Barrett nói, “nhưng kiểu niềm tin một chiều như vậy chỉ hiệu quả cho đến khi nó bị thay thế.”

Nhận định của Barrett nằm trong tập đầu tiên của Pulse 360°, podcast mới của EBC với nội dung phân tích thị trường và góc nhìn giao dịch từ đội ngũ toàn cầu của công ty. Các tập tiếp theo bao gồm chuỗi 3 phần phân tích kỹ thuật từ Joseph Auxano – chuyên gia kỳ cựu về DiNapoli và chiến lược gia kỹ thuật chuyên về cấu trúc biểu đồ và biến động; cùng các phần nội dung trong tương lai từ Mabyanine Phiri, Giám đốc Marketing khu vực Châu Phi của EBC về thị trường châu Phi và Samuel Hertz, Trưởng bộ phận APAC của EBC về dòng vốn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm của EBC Financial Group và tất cả các pháp nhân toàn cầu của công ty. Đây không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro đáng kể, có thể khiến bạn mất nhiều hơn số vốn ban đầu. Hãy tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào, vì EBC Financial Group và các pháp nhân của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào thông tin này.

Pulse 360° hiện đã có mặt trên Spotify, với các tập mới được phát hành liên tục here.

Để xem thêm phân tích và bình luận thị trường, vui lòng truy cập www.ebc.com.

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu tài chính danh giá của London, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Với các văn phòng đặt tại những trung tâm tài chính hàng đầu—bao gồm London, Sydney, Hong Kong, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, cùng các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi—EBC hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức tiếp cận đa dạng các thị trường toàn cầu và cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất và các công ty con của EBC Financial Group đều được cấp phép và quản lý tại các khu vực pháp lý địa phương. EBC Financial Group (UK) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Hành vi (FCA) của Anh; EBC Financial Group (Cayman) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) cấp phép và quản lý.

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn, trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985, khủng hoảng franc Thụy Sĩ 2015 và biến động thị trường do đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng văn hóa đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo mỗi mối quan hệ với nhà đầu tư được xử lý với sự nghiêm túc tối đa.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. EBC còn hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại cộng đồng.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.