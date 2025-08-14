Entrada Pública del Segundo Piso del Edificio de Oficinas del Concejo en Maryland Avenue Reabre el 14 de Agosto

MARYLAND, August 14 - For Immediate Release: Wednesday, August 13, 2025

La entrada pública por la marquesina color café en Maryland Avenue ha sido restaurada





ROCKVILLE, Md., 13 de agosto del 2025—La entrada pública al Edificio de Oficinas del Concejo Stella Werner ubicado en 100 Maryland Avenue en Rockville reabrirá el 14 de agosto del 2025. Esta entrada se encuentra bajo la marquesina color café, cerca de la intersección de las calles East Jefferson Street y Maryland Avenue. Esta entrada pública se reubicó temporalmente para garantizar la seguridad de los residentes y empleados durante las renovaciones del espacio público en el segundo piso del edificio.

El nuevo espacio público incluye áreas de reunión para miembros de la comunidad y visitantes en el que habrá venta de comida. El vendedor de comida abrirá oficialmente el 1 de septiembre. El puesto de seguridad de la entrada también se ha restablecido en el segundo piso.

La entrada pública temporal, ubicada en la parte superior de las escaleras en frente del edificio en Maryland Avenue, volverá a ser una entrada para empleados. La señalización indicará a los visitantes como llegar a la entrada pública reabierta.

El Edificio de Oficinas del Concejo también cuenta con una entrada pública accesible en el primer piso. Esta entrada se encuentra junto al estacionamiento público. La entrada al estacionamiento público se encuentra en East Jefferson Street en Rockville.

Visite la página de internet del Concejo para más información sobre las visitas al Edificio de Oficinas del Concejo.

Release ID: 25-277Media Contact: Lucia Jimenez 240-777-7832, Sonya Healy 240-777-7926