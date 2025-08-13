NEFT Vodka širi svoje globalno prisustvo zvaničnim lansiranjem u Srbiji.
NEFT prepoznatljivo burence od 700ml i 100ml stižu u Srbiju preko distributera Podrum Palić.SERBIA, August 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- NEFT Vodka, višestruko nagrađivana ultra-premium votka proizvedena u Austriji, zvanično stiže na tržište Srbije. Ekspanzija se realizuje kroz strateško partnerstvo sa destilerijom Podrum Palić, jednim od najcenjenijih distributera alkoholnih pića u regionu, sa jakim prisustvom kako u HoReCa, tako i u maloprodajnom sektoru.
Srpski potrošači sada mogu da uživaju u karakteristično glatkoj votki sa samo dva sastojka, dostupnoj u formatima od 700ml i 100ml u odabranim barovima, prodavnicama i ugostiteljskim objektima širom zemlje – idealno kako za svakodnevno uživanje, tako i za konzumaciju u pokretu.
Ovim lansiranjem NEFT dodatno širi svoje međunarodno prisustvo, koje obuhvata više od 20 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Veliku Britaniju, Švajcarsku, Ujedinjene Arapske Emirate i Australiju. Kontinuirana ekspanzija brenda odražava globalnu potražnju za ultra-premium pićima modernog dizajna.
„Uzbuđeni smo što donosimo NEFT u Srbiju i što sarađujemo sa Podrumom Palić, čija duboko ukorenjena mreža poverenja može pomoći da NEFT predstavimo novoj generaciji ljubitelja votke“, izjavio je Džef Mehoni, izvršni direktor kompanije NEFT Vodka. „Srpski potrošači imaju bogatu tradiciju uživanja u autentičnim žestokim pićima, a primećujemo sve veće interesovanje, posebno među mlađim generacijama, za premium votke koje nude i čistoću i karakter. NEFT čist pristup bez dodataka i jedinstveno pakovanje u obliku burenceta savršeno se uklapaju u taj promenjeni ukus. Kako nastavljamo globalni rast, ostajemo posvećeni pružanju iskustva konzumacije votke koje je i hrabro i autentično – baš kao i ljudi koji u njemu uživaju.“
NEFT vodka se destiliše u austrijskim Alpima koristeći samo dva sastojka: drevne sorte raži koje nisu genetski modifikovane i izvorsku vodu direktno iz Alpa. Bez dodataka i veštačkih aroma, NEFT je stvoren da se pije čist, koristi u vrhunskim koktelima ili deli direktno iz svog jedinstvenog burenceta koje održava piće hladno satima.
Minimalističko crno-belo burence postalo je ikona u svetu žestokih pića – dizajnirano ne samo radi estetike, već i funkcionalnosti, zadržavajući hladnoću i štiteći sadržaj, bilo da se koristi kod kuće, na otvorenom ili iza šanka.
Više informacija možete pronaći na sajtu neftvodka.com
NEFT vodka je dostupna i na e-commerce platformi Ananas, na adresi: ananas.rs/search?query=NEFT.
O NEFT VODKI:
NEFT je nastao sa misijom da podigne standarde u kategoriji votki, nudeći vrhunski proizvod napravljen od izuzetno čistih sastojaka. Naša votka se pažljivo proizvodi od mineralima bogate planinske izvorske vode iz dubina austrijskih Alpa i drevnih sorti raži – bez šećera, bez aditiva – kako bi se dobio prefinjen, sofisticiran ukus u kojem se može uživati čistom, sa ledom ili kao baza za koktele. Osim vrhunskog ukusa, NEFT se ističe i održivošću: pakovan je u ekološko, nelomljivo i lako reciklabilno lagano metalno burence koje održava tečnost hladnom satima.
