Marcoleta: Remarks on the 'residual power' of the Senate; and a scenario where the SC reverses itself
August 10, 2025
Highlights of the transcript of 'Sa Ganang Mamamayan' on Net 25, hosted by Senator Rodante D. Marcoleta (SRDM), Gen Subardiaga (GS), and Nelson Lubao (NL)
August 8, 2025 episode
[Time stamp for this sequence: 4:59 to 6:09]
GS: Doon sa pumayag kayo doon sa punto na i-archive na lang ang impeachment complaint sa kabila ng sabi ng SC, 'void ab initio, unconstitutional... violative of due process... at immediately executory.' Kaya ang punto ko sa bagay na yan, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ang Kataas-tasang Hukuman, una, wala kayo dapat hurisdiksyon. E ngayon, in-archive n'yo, kumbaga nasa pangangalaga n'yo, eh di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa n'yo ang usapin na yun?
SRDM: Sinundan ko na lang ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman 'ika sa ating tuntunin yun, yung motion to dismiss, hindi nila makita.
Kaysa naman sa makipag-away pa ako, na wala nga naman sa rules ng Senate yun. Ngayon, kung ipapaliwanag ko ang prinsipyo ng 'residual power' baka hindi lalong maintindihan at lalong humaba....it's an unwritten rule.
[Edited out: discussion shifts to how a neophyte senator is supposed to behave]
[Time stamp for this sequence: 7:11 to 11:15]
SRDM: Gusto ko sanang ipaliwanag yung 'residual power' na ang ibig sabihin noon, kahit in-allocate mo lahat ang powers sa lahat ng bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging mayroong natitira, na kaugnay, na inherent [power] sa iyo yun. Yung sinabi ko sa kanila ganito, 'Oo nga wala sa ating rules.' Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan yung 'residual power.' Sa atin kasi kako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema na 'immediately executory.' Sino kako mag-e-execute noon?
NL: Wala namang ibang inuutusan kundi kayo lang, ano?
SRDM: Alangan naman yung bastonero sa palengke ang mag-e-execute noon? Alangan naman yung chief of police ng isang munisipyo? Hindi pwede yun.
Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya [Supreme Court], yung impeachment complaint na yan, "unconstitutional, null and void ab initio, violative of due process... this is immediately executory." Ibig sabihin n'yan, may gagawa, may magsasakatuparan ng kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin [Senado]. O ngayon, sabi niya [Senator Panfilo Lacson] wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi... kaya lang ayaw ko na humaba, eh.
Mayroon pa akong gustong imungkahi bukod doon sa residual power. O gusto n'yo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Para lang yung 'motion to dismiss' pumasok? Kasi nandoon sa rules ng impeachment eh. Hindi rin sila papayag. 'Ba't kami papayag? Ano kami bale?' Sasabihin na naman nila.
Magagamit mo lamang yung 'motion to dismiss' kapag yung Senado, cinonvene nila yung sarili nila at itinransform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung Rules of Court that will be used suppletorily.
Kung kikilalanin n'yo [fellow senators], papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss kasi nandoon ang Rules of Court.
[GS reiterates a point regarding the absence of motion to dismiss in the Senate rules]
SRDM: Wala nga doon. Nandoon nga doon sa Resolution No. 39, ito yung Rules of Procedure in Impeachment Trials sa Senate. Doon mo kukunin yung Rules of Court na gagamitin suppletorily. Kaya ko sinasabi, 'payag ba kayo na doon ko huhugutin?' Hindi rin sila papayag eh.
Ngayon, pumayag na lang ako na gumamit [kami] ng ibang salita, na pinsang-buo din naman ng Motion to Dismiss.
Misan matatawa ka lang. 'Pag tinawag ng Amerikano yan, 'hair splitting.' Walang pinag-iba yan. [Motion to Dismiss at Motion to Archive] Semantics.
GS: Yung pag archive at motion to dismiss..
SRDM: Pag archive, ibinaon mo sa baul, yung baul na lumang-luma. Puro amag yun.
NL: Eh pero dahil sa archive may nagsasabi, anytime, pwede bang buhayin yan?
SRDM: Dependent yun, kung saka-sakaling mag-milagro. Halimbawa, nagkaroon ng isang napakalaking milagro yung Supreme Court. Walo sa kanila, ni-reverse ang sarili nila.
[EDITED OUT: Discussion on the inaccurate citing by another senator in plenary of a supposedly 'unanimous' Supreme Court case that the High Court had later reversed. This has been disputed by the High Court in a statement on Thursday night.]
[Time stamp for this sequence: 45:44 to 47:28]
GS: Halimbawa daw, sabihin nating nagkaroon ng himala, sa kauna-unahang pagkakataon ay ni-reverse. Ano daw ang mangyayari doon sa naka-archive? [Expresses own opinion]
SRDM: Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing 'unconstitutional, violative of due process'... Parang sinabi, 'patay yan, ilibing n'yo.' Nag-reverse ang Korte Suprema sinabing 'buhayin' - eh di buhayin mo. Ganoon lang kasimple yun kung ako ang tatanungin n'yo. Buhayin, wala nang usap. O sige buhayin, o sige nag-trial na tayo. Para sa akin ha?
GS: So wala nang votation ito?
SRDM: [Agrees] Para sa akin, kasi nga patay. E sinabi uli ng [Korte Suprema], nag-milagro ha? Isip-isipin mo bigla, pagkatapos ng tatlong araw ay biglang nabuhay [referencing the biblical character Lazarus] - o di buhay. Paglabanan natin ngayon, sige.
Oo, sa akin wala nang botohan. Kasi sasabihin nila magbo-botohan pa kung bubuhayin - hindi na. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay eh. O di ba sumunod kami dahil patay? Susunod kami dahil buhay na. Paglabanan natin ngayon.
