Problemas de mantenimiento provocan la suspensión temporal de las operaciones de CBP en el cruce internacional de la presa Amistad

DEL RIO, Texas — La Oficina de Operaciones de Laredo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. suspenderá temporalmente las operaciones en el cruce de la Presa Amistad.

Efectivo inmediatamente, a partir del 6 de agosto de 2025, el cruce internacional de la presa Amistad, ubicado en el ramal Texas Spur 349 en Del Río, Texas, se cerrará temporalmente y suspenderá todas sus operaciones habituales, permaneciendo cerrado indefinidamente. Este cierre reciente se debe a problemas de mantenimiento.

El horario en el Puerto de Entrada de Del Río, así como las operaciones de carga, se mantendrán sin cambios.

CBP recuerda a los viajeros la importancia de obtener y utilizar sus documentos de identificación por radiofrecuencia (RFID), como las tarjetas de pasaporte estadounidense y las versiones más recientes (es decir, desde 2011) de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero, para utilizar los carriles de preparación y para que los viajeros tengan sus documentos de entrada listos al acercarse a la cabina para facilitar su procesamiento. Los viajeros también pueden monitorear los tiempos de espera en el puerto de entrada de Del Río utilizando el siguiente enlace: https://bwt.cbp.gov/index.html

