DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Junio 2025
Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson
¡La temporada de viajes de verano ya está aquí! Con el aumento de las temperaturas, me gustaría recordarles a todos que se mantengan frescos y seguros. Donde sea que se dirijan para disfrutar el verano, los animamos a seguir las reglas del camino.
Si su destino es el Distrito, asegúrense de respetar los límites de velocidad señalizados y estar atentos a peatones y ciclistas, especialmente al acercarse a intersecciones concurridas. Al tomar estas precauciones, podemos contribuir todos al objetivo Vision Zero de la Alcaldesa: cero muertes en el tránsito y calles más seguras.
En el boletín de este mes compartimos información sobre el programa piloto de reducción de multas del Gobierno de DC; además, incluimos importantes consejos para conducir de manera segura durante el verano y más allá. También destacamos las recientes actividades de #TeamDMV en la comunidad, desde ferias y conferencias hasta el World Pride. ¡Sigue leyendo para más detalles!
Como recordatorio, su opinión es importante para nosotros. Por favor, envíenos una carta o acompáñeme en el Live Chat del DC DMV, que se celebra el primer jueves de cada mes. Nuestra próxima sesión será el jueves 3 de julio a las 12 p.m., durante la cual responderé en tiempo real a todas sus preguntas relacionadas con el DMV.
Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Cuídense y manejen con precaución, DC!
