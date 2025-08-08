DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Julio 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos, DC! Para muchos de nosotros, el verano significa pasar tiempo al aire libre, ya sea paseando por el vecindario, viajando por el país o al extranjero, o escapando del calor con un buen chapuzón en la piscina comunitaria más cercana.

Sea cual sea tu manera de disfrutar el verano este año, animo a todos a mantenerse frescos, cuidarse mutuamente y, como siempre, seguir todas las normas de tránsito. Presta atención a los peatones y ciclistas, especialmente al acercarte a las intersecciones, y nunca dejes niños ni mascotas en autos calientes. Al tomar estas acciones, ayudamos a cumplir con el objetivo de Visión Cero de la Alcaldesa: lograr cero muertes o lesiones graves entre quienes se movilizan en el Distrito, porque todas las personas merecen calles más seguras.

En este boletín, compartimos consejos para prevenir el robo de vehículos, incluyendo qué hacer si el tuyo es robado en DC. También incluimos recomendaciones para mantenerse fresco durante las olas de calor, junto con medidas de seguridad sobre autos calientes. Además, sigue leyendo para saber cómo suscribirte al boletín en español del DMV.

Como recordatorio, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñame en el chat en vivo de DC DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat virtual será el jueves 7 de agosto a las 12 p.m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real cualquier pregunta que tengas relacionada con el DMV.

Gracias por leer esta edición. ¡Cuídense del calor, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! - Julio 2025