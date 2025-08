PHILIPPINES, August 6 - Press Release

August 6, 2025 PAHAYAG NI KIKO PANGILINAN UKOL SA RICE IMPORT SUSPENSION Salamat po ang dininig ng administrasyon ang hinaing at hiling ng ating mga magpapalay na suspindihin ang importasyon ng bigas ngayong anihan. Dahil sa Setyembre pa po magiging effective ang rice import suspension, hinihiling din po natin ang agarang tulong sa mga magpapalay na luging-lugi na sa limang piso hanggang siyam na piso kada kilong palay na binibili sa kanila ng mga trader. Puspusan po sana nating ipatupad ang Sagip Saka Law at gamitin ng nasyonal at lokal na mga pamahalaan ang batas na ito para direkta nang bumili sa mga magpapalay para sa kanilang mga pangangailangan sa bigas. Kagyat po itong krisis na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Kaya kagyat din po sana ang turing sa problemang ito. Bilyong piso ang nakalaan sa 2025 national budget para sa pagbili ng pagkain. Gamitin na natin ito, nang magkaroon ng bilyong piso sa bulsa di lang ng ating mga magpapalay, kundi ng magbababoy, mangingisda, at maggugulay. Nandyan ang isang bilyong piso ng Department of Health, sa kanilang Family Health, Immunization, Nutrition, and Responsible Parenting program para sa mga bata, buntis at nagpapasusong nanay. Meron ding 5.2 bilyong piso ang DSWD para sa kanilang Supplementary Feeding Program at 1.9 bilyong piso pa para sa kanilang Food Stamp Program. Wala pa riyan ang ating mga LGU. Kung sabay-sabay at tulong-tulong at agad-agad nating gagawin ito, makakaraos ang ating abang mga nagpapakain sa bayan.

