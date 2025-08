Esenssi lanza 'Granel Pro' para marcas que buscan personalización, rentabilidad y sostenibilidad en perfumería

1. Esenssi Aromas S.L. – Empresa especializada en la creación, distribución y fabricación de perfumes y líneas aromáticas 2. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crea un perfume desde cero? Así elaboramos en Esenssi tus ideas en fragancias inolvidables. 3. Ya seas una marca, un emprendedor o un influencer, en nuestro laboratorio damos vida a perfumes únicos, personalizados y listos para conquistar el mercado. 4. Escríbenos para conocer más sobre nuestras fragancias de equivalencia a granel o sobre nuestros servicios. 5. Granel Pro ya está disponible.

La empresa opera bajo estándares de calidad certificados, contando con documentación ISO y garantizando que sus perfumes no están testados en animales.

En Esenssi presentamos un propuesta ambiciosa para marcas, emprendedores y negocios que desean trabajar el perfume a granel de forma profesional, sostenible y rentable.” — Esenssi Aromas S.L.

MADRID, SPAIN, August 5, 2025 / EINPresswire.com / -- La compañía Esenssi, con más de 15 años de experiencia en la creación, distribución y fabricación de perfumes y líneas aromáticas, anuncia el lanzamiento de Granel Pro, una nueva línea de servicios especializada en perfumería a granel. Esta iniciativa está orientada a marcas y emprendedores que desean profesionalizar su negocio en el sector, independientemente de su experiencia previa.Granel Pro nace como respuesta a una necesidad creciente en el mercado: transformar perfumes a granel en una herramienta estratégica que permita controlar la fórmula, optimizar costes, aumentar el margen de beneficio y actuar con conciencia ambiental.La propuesta incluye no solo el acceso a más de 300 fragancias de alta calidad, sino también una estructura integral de soporte técnico, asesoría personalizada, formación para equipos de venta, documentación técnica, etiquetas personalizadas, y descuentos por volumen.La compañía, que cuenta con laboratorio propio en Madrid, ha consolidado su presencia en el mercado gracias a una oferta flexible y adaptada tanto a marcas consolidadas como a nuevos proyectos. Sus líneas de perfumes incluyen colecciones diferenciadas como Nature (112 fragancias), Top Parfum (76 fragancias) y la edición limitada Niss (22 fragancias exclusivas), además de una amplia gama de aromas clasificados por familias olfativas.La iniciativa Granel Pro se posiciona como una solución rentable para diferentes tipos de negocios: desde tiendas de moda, peluquerías, centros de estética, hasta tiendas de regalos y souvenirs. Además, Esenssi ofrece servicios de dropshipping y fabricación personalizada, incluyendo desarrollo de packaging a medida y catálogo de envases personalizables.La empresa opera bajo estándares de calidad certificados, contando con documentación ISO y garantizando que sus perfumes no están testados en animales. Uno de sus principales valores añadidos es su compromiso con los plazos de entrega, con envíos garantizados en 24/48 horas gracias a su política de stock continuo.Los testimonios de clientes respaldan el posicionamiento de Esenssi en el mercado. “¡Trato excelente! Da gusto trabajar con ellos. Productos de gran calidad. Me han ayudado mucho en mi nuevo proyecto. ¡Lo recomiendo sin duda alguna!”, señala Lucía Amil. Tomas García, por su parte, destaca la rapidez en la entrega y la calidad de los productos, mientras que Sara Rodríguez subraya el soporte recibido para la creación de su propia línea de perfumes.Datos de contacto:EsenssiC/Fuentespina nº41 4C28031 Madrid – EspañaTeléfono: (+34) 910 33 86 55Whatsapp: +34 649 251 201Email: info@esenssi.comSitio web: https://esenssi.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.