July 31, 2025 Senator Imee R. Marcos Pahayag ukol sa plano sa flood control ng bansa Anong klaseng flood control 'to--bilyones ang pondo, pero palubog pa rin ang bayan? Ang kailangan natin ay isang komprehensibong national flood control plan--hindi pansamantalang solusyon, kundi pangmatagalang hakbang: i-dredge ang Laguna de Bay, ituloy ang Parañaque Spillway, at ituring itong NEP flagship project. Kung may plano na ang DPWH, simulan na ang implementasyon--kahit pa private sector ang tumulong. Puwede namang i-Swiss challenge ang mga proposal. Tingnan natin ang San Miguel Corporation--P2B sa Pasig, P1B sa Tullahan, walang hinihingi sa gobyerno, malinaw ang target, may detalyadong costing. Si Sec. Bonoan ay bahagi na ng MMETROPLAN noong 1976 at ng post-Ondoy plan noong 2009. May 60 rekomendasyon at 10-year program noon--pero karamihan hindi naisakatuparan. Hanggang ngayon, wala pa ring long-term implementation. Habang ang ibang bansa ay may SMART tunnel, sponge cities, o bagong capital, tayo ay naiipit pa rin sa matagal na deliberasyon. May naka-allocate na P364.4B para sa flood control sa 2025 GAA--pero kung walang malinaw at matalinong plano, masasayang lang ulit ang pondo. Makakatipid tayo ng halos 90% kung maagapan agad ang mga panganib bago pa ito maging sakuna. Hindi lang pera ang nasasayang--buhay, kabuhayan, imprastruktura, at agrikultura ang nakataya. Maaga pa lang, dapat kumilos na.

