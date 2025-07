Désignation des premières zones de production d’énergie éolienne en mer au Canada

CANADA, July 29 - Les quatre premières zones de production d’énergie éolienne en mer du Canada ont été désignées au large de la Nouvelle-Écosse. Aujourd’hui, le 29 juillet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada ont désigné conjointement les zones suivantes : banc French, banc du Milieu et banc de l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse continentale, et baie de Sydney (Sydney Bight) au large du Cap-Breton. Il s’agit d’une étape clé dans le développement de l’industrie éolienne extracôtière, qui assurera la sécurité énergétique à long terme et procurera des avantages économiques générationnels aux gens de la Nouvelle-Écosse. « Avec des vents qui sont parmi les plus forts du monde, la Nouvelle-Écosse a le potentiel de devenir un géant de la production d’énergie propre, a expliqué le premier ministre, Tim Houston. En nous dotant d'une infrastructure adéquate, nous pourrons acheminer notre énergie éolienne vers l’ouest pour alimenter d’autres régions du Canada. En misant sur l’exportation de l’énergie, nous pouvons assurer la prospérité à long terme des gens de la Nouvelle-Écosse. » La désignation fait suite aux consultations du public sur cinq zones proposées, qui se sont tenues au printemps. Les commentaires du public ont mené à la décision de désigner quatre zones et de réduire légèrement la taille des zones du banc French et de la baie de Sydney. La prochaine étape du développement de l’énergie éolienne en mer consistera à cerner, parmi les zones désignées, celles qui feront partie du premier appel d’offres plus tard cette année. L’objectif est d’accorder des permis pour un total de cinq gigawatts d’ici 2030. Cela donnera le coup d’envoi au développement futur des éoliennes extracôtières, faisant de la Nouvelle-Écosse un exportateur d’énergie propre. Après l’attribution de la première série de permis, on réévaluera quatre autres zones citées dans l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière de janvier 2025. Cela comprend le banc Western/d’Émeraude, l’autre zone sélectionnée au printemps. Citations « Le choix de zones pour l’exploitation de l’énergie éolienne au large de la Nouvelle-Écosse est une étape importante dans le développement de notre potentiel de production d’énergie renouvelable. Nous agissons rapidement pour respecter notre engagement envers le développement de l’énergie éolienne en mer, pour créer des emplois propres et pour favoriser la sécurité énergétique à long terme. » Tim Hodgson, ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles « Nous allons de l’avant pour réaliser le plein potentiel de nos ressources d’énergie éolienne extracôtière, au profit des gens de la Nouvelle-Écosse. Cette industrie en pleine croissance crée des emplois bien rémunérés, stimule l’investissement dans nos collectivités et rend la Nouvelle-Écosse plus résiliente. La désignation de ces zones indique à l’industrie que c’est le moment d’agir, le moment de se préparer au premier appel d’offres, et le moment d’investir en Nouvelle-Écosse. » Trevor Boudreau, ministre de l’Énergie « La Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière prépare activement ses recommandations sur l’énergie éolienne extracôtière renouvelable, pour la création d’un appel d’offres pour l’énergie éolienne et en ce qui concerne les modalités d’un permis pour terre submergée. La désignation des zones d’exploitation d’énergie éolienne extracôtière par les gouvernements est une étape importante du processus de régime foncier pour l’énergie éolienne en mer. » Christine Bonnell-Eisnor, présidente-directrice générale, Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière Faits en bref Les gouvernements fédéral et provincial gèrent conjointement les zones extracôtières du Canada et de la Nouvelle-Écosse en vertu des lois de mise en oeuvre des accords Canada-Nouvelle-Écosse.

L’évaluation régionale a ciblé huit zones ayant un fort potentiel de vent de terre; après une étude plus approfondie, les gouvernements ont sélectionné cinq zones pour la production d’énergie éolienne en mer.

Les entreprises privées souhaitant bâtir des parcs d’éoliennes en mer prendront part à un processus concurrentiel d’attribution de permis administré par la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

La Province a publié le dernier module de la feuille de route de l’énergie éolienne en mer, qui décrit le processus de consultation et de participation et rend compte des commentaires des parties intéressées sur le développement de l’énergie éolienne extracôtière. Ressources supplémentaires Pour plus d’information sur les éoliennes en mer : https://novascotia.ca/offshore-wind/ (en anglais seulement) Zones désignées pour l’énergie éolienne en mer : https://novascotia.ca/offshore-wind/docs/designated-offshore-wind-energy-areas.pdf (en anglais seulement) Feuille de route de l’énergie éolienne en mer : https://novascotia.ca/offshore-wind/docs/offshore-wind-roadmap-module-3.pdf (en anglais seulement) Évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière : https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/83514?culture=fr-CA Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière : https://rcneee.ca/ Plan pour la croissance propre de la Nouvelle-Écosse (Our Climate, Our Future : Nova Scotia’s Climate Change Plan for Clean Growth) : https://climatechange.novascotia.ca/sites/default/files/uploads/ns-climate-change-plan.pdf (en anglais seulement)

