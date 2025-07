Influence Society améliore les services hôteliers en tirant parti de l’IA agentique grâce à l'intégration Webflow MCP

Webflow MCP change la donne pour les hôteliers et restaurateurs souhaitant orchestrer sans effort la création, la publication et l'automatisation de contenu

La mission d’Influence Society a toujours été d’être un facilitateur. Avec son intégration aux IA génératives, Webflow MCP constitue une nouvelle référence dans le secteur.” — Sébastien Felix, PDG et fondateur d'Influence Society

PARIS, FRANCE, July 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Influence Society , le principal partenaire Webflow Enterprise certifié et Premium spécialisé dans les technologies hôtelières, a annoncé bénéficier d’une amélioration significative de son partenariat grâce au lancement du Webflow MCP (Model Context Protocol). Cette solution haut de gamme compatible avec les CMS introduit une intégration transparente avec les agents IA, permettant aux hôteliers et aux marques hôtelières d'automatiser efficacement la création, la publication et la gestion de contenu dans une interface unique et intuitive sans expertise de codage.‍L'intégration répond à un besoin essentiel du marketing hôtelier : produire et gérer du contenu attrayant rapidement et efficacement. Avec Webflow MCP, les équipes marketing des hôtels peuvent tirer parti des fonctionnalités de recherche des IA génératives directement dans le CMS de Webflow, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts nécessaires pour maintenir un contenu à jour, pertinent et de haute qualité sur les canaux d'IA.« Notre intégration de Webflow MCP aux sites web hôteliers rationalise considérablement les opérations digitales, permettant aux équipes marketing de proposer des expériences clients plus riches et plus personnalisées, de manière efficace et à grande échelle », a déclaré Sébastien Felix, PDG et fondateur d'Influence Society.‍Webflow MCP marque une nouvelle étape dans le domaine des solutions de gestion de contenu sans code. La plateforme simplifie les flux de travail de contenu complexes, permet de générer du contenu en temps réel et automatise les mises à jour sur plusieurs établissements simultanément, renforçant ainsi l'agilité marketing et l'efficacité opérationnelle. La position de leader d'Influence Society en tant que premier partenaire premium et certifié Webflow Enterprise dans le secteur de l'hôtellerie place l'agence dans une position unique pour proposer cette intégration révolutionnaire au secteur.« La mission d’Influence Society a toujours été d’être un facilitateur et de permettre aux marques du secteur de l'hôtellerie d'exceller sur le plan digital grâce à des solutions innovantes et user-friendly. Avec son intégration aux IA génératives, Webflow MCP constitue une nouvelle référence dans le secteur », a ajouté Sébastien Felix.‍Influence Society a été le premier spécialiste des technologies hôtelières à être reconnu partenaire premium et certifié Webflow Enterprise, soulignant ainsi son expertise et son leadership dans la fourniture de solutions digitales puissantes et personnalisées spécialement conçues pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.À propos d'Influence Society‍Influence Society est une agence créative à l’intersection du design, de la technologie et de l’hôtellerie. Elle aide les hôtels d’exception à élaborer des récits de marque convaincants, en associant l’esthétique à des stratégies numériques de pointe pour façonner l’avenir de l’hôtellerie. Grâce à une narration visionnaire, un marketing innovant et une expertise approfondie de l’industrie, l’agence permet aux hôteliers de rester en tête dans un paysage en constante évolution. Pour plus d’informations sur Influence Society, visitez www.influence-society.com À propos de WebflowWebflow est une Website Experience Platform (WXP) qui permet aux équipes de concevoir, gérer et optimiser visuellement des sites web à la fois intuitifs pour les utilisateurs et puissants sur le plan technique, alliant expérience client optimale, performance et évolutivité professionnelle. Basé sur un CMS visuel et composable, Webflow donne aux équipes le contrôle total de leurs sites Web sans avoir recours à l'ingénierie. Sa personnalisation basée sur l'IA améliore l'expérience utilisateur et optimise les performances du site, aidant ainsi les entreprises à obtenir des taux de conversion plus élevés et une croissance mesurable. Aujourd'hui, plus de 300 000 des meilleures entreprises au monde et plus de 1 500 partenaires certifiés Webflow créent des sites haut de gamme et performants avec Webflow.

Explication de Webflow MCP

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.