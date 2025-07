Nguồn Cung Dầu Tiếp Tục bị Siết Chặt: Vì Sao Ảnh Hưởng đến Lạm Phát và Chiến Lược Ngân Hàng Trung Ương

Năng lượng và Kinh tế — Khi giá dầu thô biến động, EBC Financial Group phân tích cách các diễn biến hàng hóa đang tác động đến các lập luận truyền thống của ngân hàng trung ương.

EBC phân tích cách kỷ luật nguồn cung thúc đẩy chu kỳ giá dầu “Neo cao trong thời gian dài”, định hình lại lạm phát, dự báo lãi suất và dòng vốn toàn cầu.

DC, UNITED STATES, July 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Khi các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, một lực tác động ngược lại đang nổi lên: nguồn cung dầu bị siết chặt. Các nhà sản xuất năng lượng chủ chốt vẫn duy trì việc cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối năm 2025, ngay cả khi nhu cầu tăng lên và lượng tồn kho vẫn ở mức thấp.

Chiến lược cung ứng có kỷ luật này đã thiết lập một mức giá sàn, với dầu Brent giao dịch quanh mức 68,39 USD/thùng, giảm 1,2% sau các lệnh trừng phạt mới nhất từ EU, cho thấy thị trường không kỳ vọng có sự gián đoạn đáng kể nào về nguồn cung. Mặc dù biến động gần đây phản ánh việc chốt lời ngắn hạn và tâm lý lo ngại trong giao dịch, các dự báo từ Goldman Sachs và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy giá dầu có thể phục hồi khi nhu cầu tăng trở lại vào cuối năm 2025.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các quyết định về nguồn cung hàng hóa có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua ảnh hưởng của các ngân hàng trung ương,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., nhận định. “Việc bỏ qua những yếu tố này có thể dẫn đến sai lệch trong việc định giá cả một nhóm tài sản, từ ngoại hối, trái phiếu đến các chứng khoán liên kết với lạm phát.”

Phân tích nhu cầu gần đây cho thấy các dự báo của OPEC và IEA cho năm 2025 có thể quá bi quan: Dù dự đoán mức tăng trưởng chỉ từ 700.000 đến 1,29 triệu thùng/ngày — mức thấp nhất kể từ năm 2009, nhưng mức nhập khẩu dầu thô của châu Á thực tế đã tăng khoảng 510.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, IEA cảnh báo rằng các dự báo hiện tại có thể đang đánh giá thấp nhu cầu thực tế khi hoạt động du lịch toàn cầu và sản xuất công nghiệp gia tăng.

Tác động lan tỏa đến nhiên liệu, thực phẩm và tài chính

Ngay cả những biến động nhỏ trong giá dầu cũng tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Chi phí vận chuyển và thực phẩm đang gia tăng tại các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu. Tại châu Âu, nơi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019, lạm phát năng lượng dai dẳng có thể làm trì hoãn các đợt nới lỏng tiếp theo. Tại Mỹ, giá nhiên liệu tiếp tục neo cao có thể khiến các quyết định chính sách liên quan đến CPI và thương mại trở nên phức tạp hơn.

Các ngân hàng trung ương tại các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan và Philippines — nơi lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn mong manh — có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất khi chi phí năng lượng nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Bên hưởng lợi, bên chịu thiệt và các tín hiệu thị trường

Các quốc gia xuất khẩu dầu có nền tài khóa vững mạnh đang được hưởng lợi từ giá dầu thô tăng cao, cải thiện cán cân thương mại và tăng nguồn thu ngân sách. Trong khi đó, các nền kinh tế nhập khẩu dầu đang đối mặt với đồng nội tệ suy yếu, thâm hụt tài khoản vãng lai gia tăng và biến động lạm phát quay trở lại.

Trên các thị trường tài chính toàn cầu, kỳ vọng lạm phát hòa vốn trong thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang gia tăng, với mức hòa vốn 5 năm tăng lên khoảng 2,5% — mức cao nhất trong nhiều tháng. Thị trường tiền tệ cũng phản ứng rõ nét, với các đồng tiền gắn với dầu mỏ như đô la Canada (tăng 0,3% trong tháng 6) và krone Na Uy vượt trội so với các đồng tiền khác. Các nhà đầu tư đang quay trở lại với cổ phiếu ngành năng lượng, được thúc đẩy bởi các dự báo nhu cầu điều chỉnh tăng và tâm lý cải thiện trên thị trường dầu.

Chiến lược giao dịch trong môi trường lạm phát do giá dầu dẫn dắt: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

Đối với các nhà giao dịch, những biến động hiện tại mang đến cả cơ hội lẫn tính cấp thiết. Khi dầu mỏ tiếp tục là yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát, các biến động mạnh trong giá dầu thô có thể lan rộng ra thị trường ngoại hối, trái phiếu và cổ phiếu. Việc theo dõi các đồng tiền gắn với dầu mỏ như đô la Canada (CAD) và krone Na Uy (NOK) có thể cung cấp tín hiệu định hướng cho tâm lý thị trường năng lượng, trong khi các tài sản liên kết với lạm phát như TIPS hoặc các quỹ ETF hàng hóa ngày càng trở nên hấp dẫn trong vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro.

Việc tỷ lệ hòa vốn lạm phát (breakeven rates) tăng cho thấy thị trường đang đánh giá lại các rủi ro lạm phát dài hạn, khiến việc định vị các tài sản nhạy cảm với lãi suất và các giao dịch theo kỳ hạn (duration trades) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương phải đi dây giữa tăng trưởng và lạm phát, những nhà giao dịch biết theo dõi cả dòng chảy hàng hóa lẫn sự khác biệt trong chính sách tiền tệ sẽ có lợi thế trong việc đoán trước các bước ngoặt của thị trường — và tránh bị mắc kẹt trong một chu kỳ năng lượng "cao hơn trong thời gian dài hơn".

Lưu ý: Bài viết này phản ánh quan điểm của EBC Financial Group và tất cả các pháp nhân toàn cầu của tập đoàn. Đây không phải là tư vấn tài chính hay đầu tư. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, có thể vượt quá số vốn đầu tư ban đầu của bạn. Hãy tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào, vì EBC Financial Group và các pháp nhân liên quan không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết này.

