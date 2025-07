Continuation of partnership with OSCE Mission in Kosovo and Metohija

Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије саопштила је да је извршна пресуда суда у Гњилану којом је 75-годишња Перса Стојковић, из села Паралово, осуђена на новчану казну од 50 евра, или три дана затвора, због ремећења јавног реда и мира тужан доказ недостатака правног система на Космету. У саопштењу се наводи да је овом пресудом Перса Стојковић, иако је сасвим очигледна жртва насиља и бахатости албанских комшија, кажњена због тога што је покушала да заштити своју имовину. Ова храбра старица, о чијем су кафкијанском процесу медији опширно извештавали протеклих недеља, постала је симбол српског отпора, пркоса и одлучности да се истраје и опстане у егзистенцијалним условима какви данас не постоје нигде другде у Европи. Канцеларија за Косово и Метохију апелује на правосуђе на Косову и Метохији и Еулекс да пронађу правну могућност да се ова бесмислена и очигледно антиправна пресуда поништи или преиначи. Такође, Канцеларија захтева да се Србима у покрајини обезбеди једнакост пред законом каква постоји у свим цивилизованим друштвима, наводи се у саопштењу.

