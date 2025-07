Por el futuro del agua: Open Intelligence se une al Spain Smart Water Summit para impulsar la transformación digital del sector hídrico

MADRID, SPAIN, July 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- La necesidad de involucrar al ciudadano en el cuidado y gestión eficiente de los recursos hídricos, la demanda por servicios digitales y la constante adaptación a cambios regulatorios que se prevén, con el fin de aumentar la asertividad frente a los retos que supone la urgencia climática, están redefiniendo el negocio del agua en España. Las empresas que no aceleren su transformación digital corren el riesgo de perder eficiencia, competitividad y capacidad de respuesta.

Madrid, Julio. El sector del agua en España enfrenta retos estructurales que requieren una transformación decidida. Por un lado, el cumplimiento normativo se vuelve cada vez más exigente: la Directiva Marco del Agua y la reciente revisión de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en 2024 obligan a las empresas a alcanzar mayores niveles de eficiencia, sostenibilidad y transparencia. A ello se suma el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que insta al sector a incorporar medidas de resiliencia frente a fenómenos extremos, fomentar la reutilización del recurso y optimizar su uso.

Al mismo tiempo, las expectativas del ciudadano están cambiando: el usuario actual demanda servicios más digitales, personalizados y transparentes, además de contar con una mayor posibilidad de involucramiento en la gestión eficiente del recurso. Sin embargo, muchas empresas aún operan con sistemas fragmentados, sin una integración efectiva entre la gestión comercial, la atención al cliente y el monitoreo técnico, lo que limita la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante estos desafíos.

En este contexto, la transformación digital del sector no es solo deseable, sino necesaria. Con esta visión, Open Intelligence participará en el Spain Smart Water Summit 2025, que se celebrará en Madrid del 23 al 25 de septiembre. El evento reunirá a autoridades, empresas y expertos internacionales para debatir sobre el presente y futuro de la gestión del agua.

Durante el encuentro, Open tendrá una participación destacada con dos conferencias clave. En la sala principal, Felipe Acosta, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Europa, presentará la ponencia “Datos y plataformas inteligentes”. En su intervención, abordará cómo las empresas de agua pueden aprovechar tecnologías avanzadas para desarrollar plataformas de datos y analítica que integren, de forma holística, los procesos técnicos, operativos y comerciales, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la precisión comercial y la capacidad de respuesta a las nuevas demandas de sus clientes.

“𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝒉𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂 𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔, 𝒚 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒄𝒕ú𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒖𝒏𝒂 ú𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒇𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒗𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂” comentó Acosta.

Como complemento a esta intervención, en la sala técnica, Sandro Lotti, asesor especializado de Open, ofrecerá la ponencia “Tecnología al servicio de la eficiencia y la excelencia operacional”, centrada en cómo herramientas tecnológicas actuales están revolucionando la forma en que las empresas de agua gestionan sus recursos y se relacionan con los ciudadanos.

“𝑯𝒐𝒚 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈í𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒆𝒏 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒄𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔”, 𝒂𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂 𝑳𝒐𝒕𝒕𝒊. “𝑬𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐, 𝒉𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒕í𝒑𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔. 𝑨𝒔í 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐, 𝒉𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒚 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒈𝒖í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒚𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒖𝒏 30% 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒛𝒂𝒋𝒆. 𝑨𝒅𝒆𝒎á𝒔, 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒂 𝒚𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔: 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒖𝒏 30 % 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒐, 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 80 % 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒅𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒚 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂.”

Con su casa matriz Estados Unidos, y experiencia en empresas de servicios públicos en 19 países, Open es un aliado tecnológico que entiende los desafíos actuales del sector y acompaña a estas empresas con soluciones sostenibles, flexibles y escalables.

“𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒖𝒔𝒊𝒂𝒔𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒚 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒏𝒆𝒓 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒂 —𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝑬𝒔𝒑𝒂ñ𝒂— 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍, 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔. 𝑸𝒖𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈í𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂, 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒚 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏í𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔, 𝒚 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂𝒒𝒖í 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂ñ𝒂𝒓𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐”, concluye Acosta.

