Arrest of Igor Popović continuation of sustained cycle of repression

У саопштењу се наводи да је трећи дан посете делегације Индонезије, која у Србији борави поводом Трећег билатералног међуверског дијалога Србије и Индонезије, протекао у знаку важних сусрета и посета на високом државном, верском и академском нивоу. Гојковић и Николић су исказали захвалност Републици Индонезији на подршци по питању непризнавања једнострано проглашене независности Косова, као и на гласању у Генералној скупштини Унеска када су представници Индонезије својим гласом исказали противљење уласку Косова у ту организацију. Представници Индонезије пренели су Гојковић позив за посету Индонезији и за наставак интерпарламентарне сарадње, и изразили задовољство због планиране посете председника Николића Индонезији 2016. године. Приликом обе посете закључено је да је даље унапређење сарадње двеју држава од изузетног значаја, као и да је међуверски дијалог одлична прилика за наставак добрих односа између две земље. Истог дана, делегација Индонезије посетила је Патријаршију Српске православне цркве, где се сусрела са патријархом српским Иринејом, владиком бачким др Иринејем, владиком рашко-призренским Теодосијем и другим представницима Српске православне цркве. Након тога, делегација је посетила Исламску заједницу Србије, где је домаћин био реис-ул-улема Исламске заједнице Србије Адем еф. Зилкић, а госте су дочекали и муфтија србијански Мухамед Јусуфспахић и други представници Исламске заједнице Србије. Приликом ове посете ректор Исламског државног Универзитета Сиариф Хидајатулах Деде Росиада одржао је предавање на Факултету за исламске студије, а делегација је обишла и Бајракли џамију. Затим је уследило предавање на Факултету политичких наука, које је одржао шеф делегације Индонезије Абдурахман Фахир, који обавља и функцију заменика министра спољних послова, на тему „Индонежанска спољна политика и билатерални односи Србије и Индонезије“. Сусрети трећег дана међуверског дијалога завршили су се посетом Јеврејској заједници у Србији и сусретом са рабином Исаком Асиелом. Гости из Индонезије обишли су и Јеврејски историјски музеј и синагогу Сукат Шалом.

