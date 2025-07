Medical Procedure Kits Correction: Medline Industries, LP Issues Correction for Medline Craniotomy Kits Containing Codman Disposable Perforators Due to Risk for Device Disassembly

Craniotomy Kit DYNJ35349C 10888277858060 (EA), 40888277858061 (CASE) 24CBJ925, 24DBT405, 24FBO318 CRANI Accessory Pack DYNJ59270 10888277771512 (EA), 40888277771513 (CASE) 23JDB683, 23JDC548, 24ADB783, 24HDA822 CRANI PACK-LF DYNJ44805M 10195327506872 (EA), 40195327506873 (CASE) 23JBI747, 23KBL228, 24ABG696, 24CBM117, 24EBQ114, 24GBJ699 CRANIOTOMY KIT CDS982719V 10195327510831 (EA), 40195327510832 (CASE) 23KBP461, 23LBN381, 24ABB119, 24BBC547, 24BBI145 CRANIOTOMY KIT CDS982719W 10195327645090 (EA), 40195327645091 (CASE) 24DBS813 CRANIOTOMY KIT DYNJ904168F 10195327395728 (EA), 40195327395729 (CASE) 24DBU188 CRANIOTOMY KIT DYNJ908404B 10195327410506 (EA), 40195327410507 (CASE) 23IDB680, 23LDB546, 24BDB174, 24FDA741, 24FDB584, 24IDA225, 24IDA646, 24IDA840 CRANIOTOMY KIT DYNJ908723A 10195327403270 (EA), 40195327403271 (CASE) 23IBO314, 23JBC218, 24ABK090 CRANIOTOMY KIT DYNJ908723C 10198459009785 (EA), 40198459009786 (CASE) 24IBM205, 24IBN365, 25ABM356 CRANIOTOMY #IMF 56646-LF DYNJVB91001A 10195327466466 (EA), 40195327466467 (CASE) 23JLA765, 24DLA724, 24DLB006, 24ELA325 CRANIOTOMY CDS CDS981888X 10195327144760 (EA), 40195327144761 (CASE) 24ABT432, 24CBD698, 24HBH954, 24HBP483, 24IBG797, 25CBF098 CRANIOTOMY CDS CDS983467I 10195327457945 (EA), 40195327457946 (CASE) 23KDA336 CRANIOTOMY PACK-LF DYNJ09882G 10195327574055 (EA), 40195327574056 (CASE) 24CBF778 CRANIOTOMY PACK-LF DYNJ09882I 10198459058172 (EA), 40198459058173 (CASE) 24HBN426 CRANIOTOMY S NASSAU DYNJ905879G 10195327512996 (EA), 40195327512997 (CASE) 23KBI086, 23LBH647, 23LBH649, 24BBU253, 24DBV133, 24FBE409 MHC CRANIOTOMY DYNJ903713K 10195327201579 (EA), 40195327201570 (CASE) 23JBK426 MHC CRANIOTOMY DYNJ903713L 10195327531218 (EA), 40195327531219 (CASE) 23KBT939, 23LBS862, 24ABH577, 24CBH126, 24CBH771 PAD CRANIOTOMY DYNJ902149J 10195327554323 (EA), 40195327554324 (CASE) 23KBP275, 24ABJ684, 24CBF216, 24DBI296, 24EBD959, 24FBF064, 24HBK164, 24IBN443 CRANI ADD A PACK DYNJ30926O 10195327539153 (EA), 40195327539154 (CASE) 24AMF811 CRANIOTOMY KIT CDS983611N 10195327466626 (EA), 40195327466627 (CASE) 23KBA720, 23LBI611, 23LBJ586 CRANIOTOMY CDS CDS983467J 10195327561116 (EA), 40195327561117 (CASE) 24ADA818, 24ADC216, 24BDA929, 24DDB447, 24EDA275, 24EDA751, 24GDB213, 24IDA327, 24IDB043 CRANIOTOMY PACK DYNJ85807A 10195327637392 (EA), 40195327637393 (CASE) 24CBB843, 24EBC889, 24GBY029 CRANIOTOMY PACK DYNJ85927 10195327575571 (EA), 40195327575572 (CASE) 24BMD310, 24EMI836 MAJOR CRANIOTOMY PACK DYNJ82007A 10195327635466 (EA), 40195327635467 (CASE) 24CMA496, 24HMI081, 24HMI978

