Inflação impulsionada por tarifas volta a subir em junho: CPI atinge 2,7% enquanto o Fed mantém juros

DC, UNITED STATES, July 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Os preços ao consumidor nos EUA subiram 2,7% em junho na comparação anual, registrando o nível mais alto desde fevereiro e sinalizando o retorno da pressão inflacionária após meses de moderação. Os dados indicam que os custos relacionados a tarifas estão começando a impactar de forma mais ampla a inflação, criando um ambiente de política monetária delicado enquanto o Federal Reserve se aproxima da sua decisão no final de julho.

Em termos mensais, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 0,3%, em linha com as expectativas dos economistas. A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, avançou 2,9% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo do consenso, mas consistente com um ambiente de alta de preços gradual.

Primeiros sinais do impacto das tarifas levam mercados a reavaliar

Embora a inflação tenha dado sinais de alívio no início de 2025, a leitura de junho reflete uma mudança — amplificada pelas novas medidas comerciais dos EUA. Com tarifas sobre importações de mais de 20 países previstas para entrarem em vigor integralmente em agosto, analistas alertam que o repasse de custos está ganhando força.

“A maré está virando. Estamos começando a ver os primeiros indícios reais de que as tarifas estão impactando a inflação”, afirmou David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Embora os números ainda estejam em níveis gerenciáveis, os traders que olham para frente devem se perguntar o que vem a seguir — não apenas nos dados, mas também na política do Fed e nos fluxos de capital.”

Estimativas de economistas apontam que até um terço do aumento do CPI em junho pode estar relacionado às tarifas. A expectativa é que esse impacto se intensifique nos próximos meses, especialmente à medida que as empresas consumirem os estoques adquiridos antes das tarifas e comecem a ajustar suas tabelas de preços.

Fed deve pausar em julho em meio a sinais contraditórios

Apesar da alta na inflação geral, os indicadores subjacentes permanecem suficientemente contidos para justificar cautela. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de 97% de que o Federal Reserve mantenha a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50% na reunião marcada para os dias 29 e 30 de julho.

“A inflação está subindo, mas não fora de controle”, afirmou David Barrett. “O Fed não tem incentivo para agir com pressa. Esperamos uma pausa em julho, mas se o CPI e os dados salariais voltarem a subir em agosto, como o próprio Fed indicou que teme, o confronto com o governo dos EUA vai se intensificar.”

Embora os números do CPI tendam a dominar as narrativas de mercado, o indicador de inflação preferido pelo Fed — o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subjacente — oferece uma visão mais abrangente sobre o comportamento do consumidor. Os dados de PCE de junho, previstos para divulgação ainda este mês, devem desempenhar um papel crucial na orientação do próximo movimento do Fed.

Sentimento do investidor dividido: ativos de risco em modo de espera

As reações do mercado ao relatório de inflação foram mistas. Os rendimentos dos Treasuries subiram, o dólar se fortaleceu frente às principais moedas, e as ações permaneceram cautelosas diante da incerteza sobre os juros.

“Não é um momento de aversão ao risco, mas também não é de apetite ao risco”, explicou David Barrett. “Para traders e investidores, este é o cenário em que a estratégia macro faz toda a diferença — pares de moedas, produtos de juros e setores sensíveis à inflação devem apresentar mais movimentos de mão dupla ao longo do verão.”

Ele acrescentou: “A reaceleração da inflação — especialmente por meio das tarifas — traz nova volatilidade para os mercados de ouro e câmbio. Os traders devem esperar preços mais instáveis e reavaliar suas posições diante de catalisadores macroeconômicos importantes.”

Perspectiva: volatilidade da inflação deve definir o posicionamento no terceiro trimestre

Com os impactos das tarifas ainda em curso e sinais de fragilidade na demanda do consumidor, o sentimento de mercado tende a se tornar mais reativo nos próximos meses.

“O terceiro trimestre não será moldado apenas pelos números de manchete — será moldado pela interpretação”, concluiu David Barrett. “Os traders que se mantiverem focados, flexíveis e atentos ao que está por vir encontrarão oportunidades onde outros hesitam.”

As informações acima refletem as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. A negociação de Contratos por Diferença (CFDs) envolve risco substancial de perda financeira rápida devido à alavancagem e pode não ser adequada para todos os investidores.

É essencial avaliar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de operar, uma vez que o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes do uso ou confiança nessas informações.

