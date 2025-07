كيوليس ام اتش اي تحتفي بـ"عهد الاتحاد" وتؤكد التزامها بدورها التنموي وترسيخ قيم الولاء

عادل العوضي: "عهد الاتحاد" تجسيد لقيم الإمارات في العمل والتكامل حمد الشحي: نجدد التزامنا بخدمة الوطن والشباب هم رهان المستقبل

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 18, 2025 / EINPresswire.com / -- أكدت شركة "كيوليس ام اتش اي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسد عمق الانتماء وروح العمل، وتدفع نحو تعزيز الدور المؤسسي في خدمة الوطن والمجتمع، في إطار الرؤية الاتحادية التي تأسست على مبادئ الوحدة والتكامل والتنمية.بهذه المناسبة، قال عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "كيوليس ام اتش اي": "يوم عهد الاتحاد لا يمثل مجرد ذكرى تاريخية، بل هو لحظة سنوية تُعيد التأكيد على القيم التي قامت عليها دولة الإمارات: الولاء، الطموح، والتفاني في خدمة المجتمع. إننا نستلهم من هذه المناسبة التزامًا متجددًا تجاه الدولة، ونعمل على ترجمة ذلك من خلال مبادرات مؤسسية تمزج بين التشغيل الفعّال والمشاركة المجتمعية البناءة".وأضاف: "نؤمن في "كيوليس ام اتش اي" بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة أنظمة النقل، بل تمتد لتشمل بناء الإنسان، وتطوير الوعي، وتعزيز البيئة المستدامة. ولذلك، حرصنا على إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية تُلامس احتياجات المجتمع وتعكس روح الاتحاد وقيمه، ومنها حملات بيئية، مبادرات للتوعية المرورية، ودعم الكفاءات الإماراتية الشابة ضمن بيئة عمل متعددة الثقافات".وأشار العوضي إلى أن الشركة تفتخر بكونها بيئة تمثل التنوع والاندماج، وتعكس نموذج دولة الإمارات في التسامح والعمل الجماعي والإنجاز.لقد أسهمت "كيوليس ام اتش اي" منذ تأسيسها في دعم مسيرة التنمية المجتمعية بالتوازي مع دورها التشغيلي، إلى جانب مبادرات داخلية تعزز الولاء المؤسسي والانتماء الوطني بين الموظفين، وحملات بيئية ومسؤوليات توعوية خارج المؤسسة. كما تركز "كيوليس ام اتش اي"على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية ومهنية في النقل الذكي والسلامة والتشغيل، دعماً لجهود التوطين ورؤية الدولة في إعداد قيادات المستقبل.من جانبه، قال حمد الشحي، المراقب الأول لمركز العمليات ورئيس مجلس الشباب في" كيوليس ام اتش اي" :"يوم عهد الاتحاد هو مناسبة نجدد فيها العهد بالوفاء والتميز، ونستذكر من خلالها تضحيات الآباء المؤسسين الذين بنوا دولة حديثة على أسس من الحكمة والرؤية المستقبلية."وأضاف الشحي: "نحن كجيل شاب نؤمن بدورنا الحيوي في مواصلة المسيرة، ونعمل من مواقعنا بكل التزام لنكون جزءًا من قصة النجاح الإماراتية، التي تزداد إشراقًا عامًا بعد عام."

