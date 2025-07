Construction of second building of Innovation District in Kragujevac begins

Аутор: Танјуг (архивски снимак)

Михајловић је, приликом отварања конференције "Коридори за будућност", истакла да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за ту намену издвојити више од 15 милијарди динара. Она је изнела податак да је Министарство ове године располагало са укупно 21 милијардом динара, од чега је приближно 3,5 милијарде било опредељено за инфраструктурне пројекте, а остатак за предузећа као што су Путеви Србије, Коридори и Железнице. У наредној години, како је саопштила, ресорно министарство ће имати на располагању укупно 32 милијарде динара, од чега ће више од 15 милијарди бити усмерено на капиталне инвестиције. Михајловић је, истичући да путеви и пруге повезују земље у региону, поручила да је регионална сарадња предуслов за даљи развој тих држава. Према њеним речима, највећи успех Србије ове године у тој области јесте то што је ЕУ прихватила све регионалне пројекте које смо кандидовали за европску саобраћајну мрежу у оквиру Берлинског процеса. Она је подсетила на то да је реч о будућем аутопуту Ниш–Мердаре–Приштина–Албанија, пројектима за градњу путева и пруга ка Републици Српској, Коридору 11, који повезује Србију и Црну Гору, и другим пројектима. Михајловић је нагласила да је у Србији у 2015. години изграђено приближно 90 километара аутопутева, и поновила да ће путни Коридор 10 бити завршен до краја 2016. или најкасније почетком 2017. године. Према њеним речима, у току наредне године биће завршен део Коридора 11 од Љига до Прељине. Министар саобраћаја и поморства Црне Горе Иван Брајовић указао је на значај инфраструктурног повезивања региона, уз оцену да је велика ствар усвајање главне саобраћајне мреже западног Балкана. Брајовић је подсетио на то да ће Кина обезбедити за земље источне и централне Европе 10 милијарди долара за инфраструктурне инвестиције.

