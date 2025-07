Flying Flea X Duperré : Une Célébration De L'Artisanat, De La Culture Et De L'Expression Créative À Paris

PARIS, FRANCE, July 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Intégrant harmonieusement créativité, design et philosophie automobile, Flying Flea, la nouvelle marque de véhicules City+ soutenue par Royal Enfield, poursuit son voyage créatif à travers les capitales culturelles du monde - cette fois-ci en s'installant à Paris pour une vitrine collaborative avec la légendaire institution de design École Duperré.

« Cette collaboration va au cœur de tout ce que Flying Flea représente - un mouvement culturel enraciné dans l'expression de soi, le design audacieux et la liberté créative », a déclaré Mario Alvisi, Directeur de la croissance, Véhicules électriques, Royal Enfield. « Travailler avec les voix émergentes de Duperré nous permet d'explorer de nouvelles formes de narration et de célébrer une génération qui repense l'avenir avec imagination et détermination. »

Organisée dans les murs chargés d'histoire et les terrasses sur le toit de l'École Duperré, cette soirée exclusive a marqué le début d'un partenariat créatif entre Flying Flea et l'une des plus grandes écoles de mode et d'arts appliqués au monde. Au cœur de l'événement, une sélection organisée présentant le meilleur des installations créatives précédentes de Duperré de la Paris Design Week était exposée aux côtés de mode artisanale, d'installations immersives et de narration expérimentale, réinterprétées par les étudiants de Master de Duperré parlant le langage du rétro-futurisme.

L'événement présentait les variantes monoplace et biplace de la FF.C6, la moto électrique de Flying Flea qui puise son inspiration design dans son homonyme original des années 1940. Stylisée, photographiée et mise en scène par les étudiants pour refléter leur culture parisienne authentique, l'exposition célébrait l'interprétation unique et la créativité de chaque étudiant. La collaboration et l'événement organisé reflétaient comment le design, la culture et la mobilité peuvent se réunir pour créer quelque chose de véritablement inspirant. Il a également servi de prélude à une installation significative prévue pour la prochaine Paris Design Week en septembre, offrant aux invités un aperçu précoce de ce qui attend le parcours Flying Flea et Duperré.

Pour plus d'informations et de mises à jour, vous pouvez vous abonner à : http://flyingflea.royalenfield.com/, ou suivre les mises à jour en temps réel sur la page Instagram de Flying Flea.

