BintangChip Rekrut Insinyur Desain Chip Secara Global, Perkuat Kapasitas R&D Semikonduktor

Chip Design Engineer (Insinyur Desain IC)

INDONESIA, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Di tengah transformasi industri semikonduktor global menuju era komputasi cerdas dan performa tinggi, perusahaan foundry terkemuka dunia di bidang chip analog dan mixed-signal, BintangChip, tengah membuka lowongan besar-besaran untuk posisi Chip Design Engineer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kapasitas litbang (R&D) dan inovasi desain chip generasi berikutnya.

BintangChip yang berbasis di Inggris dikenal sebagai penyedia solusi semikonduktor untuk sektor otomotif, industri, medis, dan komunikasi, dengan fokus pada kualitas tinggi dan kinerja stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah memperluas jaringan pusat R&D ke berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia, India, Tiongkok, Singapura, dan Eropa—guna membentuk ekosistem desain global yang efisien dan terintegrasi.

"Chip Design Engineer merupakan pilar utama dalam sistem teknologi kami," ujar Kepala HR Global BintangChip dalam wawancara eksklusif. "Kami mencari talenta yang memiliki keahlian desain sirkuit, pengalaman proyek, dan semangat kolaborasi global untuk membangun arsitektur chip masa depan."

Rekrutmen ini terbuka untuk berbagai tingkat pengalaman—mulai dari fresh graduate dengan portofolio kuat hingga engineer senior yang telah memimpin proyek tape-out. Tanggung jawab mencakup perancangan sirkuit analog/digital, pengembangan arsitektur sistem, simulasi dan verifikasi menggunakan alat EDA, serta kontribusi dalam pengembangan IP chip berkinerja tinggi.

Kandidat yang terpilih akan ditempatkan di berbagai lokasi seperti Jakarta, Bangalore, Hsinchu, Shanghai, dan Zurich, dengan opsi kerja jarak jauh untuk posisi tertentu. Selain gaji kompetitif, BintangChip juga menawarkan insentif proyek, program pelatihan global, serta skema kepemilikan saham bagi karyawan berprestasi.

Menurut analis industri, langkah agresif BintangChip dalam merekrut talenta teknik secara global mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang, serta upaya serius dalam transisi dari strategi manufaktur menuju kepemimpinan dalam desain dan inovasi teknologi chip.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.