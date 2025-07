Stuttgarter Fassadenexperten starten kostenlosen Probeservice nach 40-prozentigem Anstieg gefährlicher Schimmelfälle

Gefährlicher Schimmelwachstum an Gebäudefassaden Brustschmerzen, die durch Schimmelwachstum verursacht werden Fassadenklar-Logo Fassadenklar Reinigungsteam Fassadenklar von

Führender Fassadenreiniger fassadenklar.de bietet kostenlose Probereinigung, nachdem Experten gesundheitsgefährdende Warnzeichen entdeckten.

STUTTGART, GERMANY, July 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Die führenden deutschen Fassadenreinigungsspezialisten fassadenklar.de haben heute den Start eines umfassenden kostenlosen Probeservice bekannt gegeben, nachdem sie in den letzten zwei Jahren einen 40-prozentigen Anstieg gesundheitsgefährdender Schimmelbefälle an Wohnfassaden in ganz Deutschland dokumentiert haben. Die Entscheidung des Unternehmens, kostenlose Bewertungen anzubieten, erfolgt, nachdem die Spezialisten festgestellt haben, dass Millionen von Hausbesitzern kritische Warnsignale nicht erkennen, die die Gesundheit ihrer Familien gefährden könnten.Artian Kryeziu, Geschäftsführer von fassadenklar.de, erklärte, dass der dramatische Anstieg der Fassadenschimmelprobleme das Unternehmen zu beispiellosen Maßnahmen veranlasst hat. Die Stuttgarter Spezialisten haben Tausende von Fällen dokumentiert, in denen Hausbesitzer zunächst dunkle Verfärbungen oder Flecken als normale Witterungsschäden abgetan haben, nur um dann festzustellen, dass sie es mit gefährlichen Schimmelkolonien zu tun hatten, die schwere Atemwegserkrankungen auslösen können.Fassadenschimmel tarnt sich typischerweise als scheinbar harmlose Verfärbungen, anstatt als offensichtlicher pelziger Belag zu erscheinen. Die täuschendsten Fälle betreffen dunkle Streifen, die vertikal an Außenwänden verlaufen, grünliche oder schwärzliche Flecken, die sich mit der Zeit ausbreiten, und matschige oder bröckelige Bereiche an Außenwänden. Ein anhaltender modriger Geruch, der bei feuchtem Wetter stärker wird, begleitet oft diese visuellen Anzeichen.Die von den Spezialisten dokumentierten gesundheitlichen Auswirkungen umfassen sofortige Effekte wie das Auslösen von Asthmaanfällen, anhaltenden Husten, chronische Sinusitis, Hautausschläge und häufige Kopfschmerzen. Langfristige Folgen können permanente Lungenschäden, geschwächte Immunsystemfunktion und erhöhte Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen umfassen. Kinder, ältere Menschen und Personen mit bereits bestehenden Atemwegserkrankungen sind dem höchsten Risiko schwerer Gesundheitskomplikationen ausgesetzt.Kryeziu berichtete, dass das Unternehmen wiederholt auf Hausbesitzer stößt, die versucht haben, Schimmelflecken zu überstreichen oder betroffene Bereiche ohne professionelle Anleitung mit Hochdruck zu reinigen. Diese Ansätze erweisen sich typischerweise als ineffektiv und können die Situation verschlimmern, indem sie Sporen verbreiten und Feuchtigkeit tiefer in die Baumaterialien treiben. Der Schimmel wächst oft binnen weniger Wochen durch neue Farbe hindurch und erfordert eine umfangreichere Sanierung.Die Spezialisten haben mehrere Faktoren identifiziert, die zum Anstieg der Schimmelprobleme beitragen, darunter zunehmend unvorhersehbare Wettermuster mit intensiven Regenfällen gefolgt von feuchten Bedingungen, alternde Bausubstanz mit sich verschlechternden Schutzbeschichtungen und unzureichende Wartung von Dachrinnen und Entwässerungssystemen. Umweltfaktoren wie steigende Luftfeuchtigkeitswerte in städtischen Gebieten und verringerte Luftzirkulation um Gebäude aufgrund dichterer Bebauung verschärfen das Problem. Die von fassadenklar.de durchgeführte Finanzanalyse zeigt erhebliche Kostenunterschiede zwischen Prävention und Sanierung. Eine professionelle Fassadeninspektion kostet typischerweise zwischen 200 und 500 Euro, während eine umfassende Schimmelsanierung zwischen 5.000 und 15.000 Euro kosten kann. In schweren Fällen, die strukturelle Reparaturen erfordern, können die Kosten 30.000 Euro überschreiten. Das Unternehmen hat Fälle dokumentiert, in denen Familien Reparaturkosten in dieser Höhe gegenüberstanden, weil sie ignorierten, was zunächst als geringfügige Verfärbung erschien.Die Versicherungsdeckung für Schimmelschäden stellt zusätzliche Komplikationen für Hausbesitzer dar, da die meisten Standard-Gebäudeversicherungen erhebliche Einschränkungen haben. Die Deckung gilt typischerweise nur, wenn Schimmel durch plötzliche, versehentliche Ereignisse wie Rohrbrüche entsteht, während allmähliche Schäden durch schlechte Wartung oder Baumängel normalerweise ausgeschlossen sind. Viele Policen enthalten spezifische Schimmelausschlüsse, die die Deckung unabhängig von der Ursache begrenzen. Der neue kostenlose Probeservice umfasst professionelle Inspektion aller Außenflächen, Identifizierung von Problembereichen und potenziellen Risikofaktoren sowie Dokumentation der aktuellen Bedingungen mit detaillierter Fotografie. Der Service bietet auch professionelle Reinigung eines repräsentativen Fassadenabschnitts, Demonstration ordnungsgemäßer Schimmelentfernungstechniken und umfassende Beratung einschließlich detaillierter Berichte über Befunde und Empfehlungen.Kryeziu erklärte, dass der Probeservice Hausbesitzern ermöglicht, genau zu beobachten, was professionelle Fassadenreinigung ohne anfängliche finanzielle Verpflichtung leisten kann. Das Unternehmen hat strenge Qualitätsstandards für Schimmelsanierungsarbeiten entwickelt, die von allen Technikern eine spezialisierte Ausbildung und regelmäßige Rezertifizierung erfordern, um aktuelles Wissen über bewährte Praktiken zu gewährleisten.Der Zeitpunkt dieser Ankündigung fällt zusammen mit Expertenwarnungen über die kommenden Herbst- und Wintermonate, wenn reduziertes Sonnenlicht und erhöhte Luftfeuchtigkeit ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schaffen. Die Spezialisten beobachten typischerweise einen 60-80-prozentigen Anstieg der Schimmelprobleme während der Wintermonate, was sofortiges Handeln für Hausbesitzer entscheidend macht, die ernstere und teurere Probleme später vermeiden wollen.fassadenklar.de hat ein Netzwerk zertifizierter Partnerunternehmen in ganz Deutschland etabliert, um den kostenlosen Probeservice bundesweit anzubieten. Die 15-jährige Erfahrung des Unternehmens in der Behandlung von Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden an Gebäudefassaden hat sie als Spezialisten für umfassende Schimmelinspektion und -prüfung, fortgeschrittene Reinigungs- und Sanierungstechniken sowie präventive Wartungsprogramme positioniert.Der kostenlose Probeservice für Fassadenreinigung ist deutschlandweit verfügbar und umfasst umfassende Bewertung, Probereinigung und Expertenberatung. Hausbesitzer können Termine unter +49 711 6586 2373 oder auf www.fassadenklar.de vereinbaren.Über fassadenklar.de fassadenklar.de ist ein führender deutscher Spezialist für professionelle Fassadenreinigung und -sanierung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Behandlung von Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden an Gebäudefassaden und arbeitet bundesweit mit einem Netzwerk zertifizierter Partnerunternehmen zusammen.

