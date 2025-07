Perfumes personalizados: la propuesta de Esenssi para marcas e influencers

Esenssi Aromas S.L. – Especialistas en negocios de perfumería. Te ayudamos a crear tu negocio de perfumes sin franquicia. Tenemos packs completos para que puedas iniciarte en el increíble y rentable mundo de las fragancias a precios especiales.

Todos los productos están elaborados sin testeo en animales, y se garantiza una entrega ágil en 24/48 horas.

MADRID, SPAIN, July 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Esenssi, empresa especializada en la creación, fabricación y distribución de perfumes y líneas aromáticas, refuerza su posicionamiento como socio estratégico para empresas, influencers y emprendedores que buscan lanzar su propia marca de fragancias con identidad propia y alto valor añadido.Con sede en Madrid, Esenssi ofrece un modelo de producción flexible adaptado a las necesidades de quienes desean introducirse en el mundo de la perfumería sin asumir los riesgos tradicionales asociados a este sector. Su catálogo incluye más de 300 referencias de perfumes de alta calidad, organizadas por familias olfativas y líneas exclusivas: Nature (112 fragancias), Top Parfum (76) y la edición limitada Niss (22 fragancias).Uno de los pilares de la empresa es la personalización. Esenssi facilita a sus clientes la creación de líneas propias de perfumes con packaging a medida, tanto en formato envasado como a granel. Esta capacidad de adaptación ha convertido a la firma en una opción atractiva para creadores de contenido digital, concept stores, marcas de moda, salones de belleza y concept brands que buscan diferenciarse en el mercado con una propuesta sensorial alineada con su identidad.Además, Esenssi fue pionera en lanzar un servicio de dropshipping en perfumería con marca propia. Este modelo permite a los emprendedores operar sin stock, sin inversión inicial y sin gastos fijos, accediendo así a un canal de venta online rentable y escalable.La empresa también ofrece packs de inicio sin franquicia para negocios físicos, brindando soporte integral: desde el diseño del producto hasta la documentación legal (incluidos certificados ISO), cumpliendo con las exigencias del mercado nacional e internacional. Todos los productos están elaborados sin testeo en animales, y se garantiza una entrega ágil en 24/48 horas.Diversos testimonios respaldan la propuesta de valor de Esenssi. Clientes como Lucía Amil destacan el acompañamiento profesional recibido al iniciar su proyecto, mientras que otros, como Tomás García, valoran la calidad de los productos y la eficiencia logística. Sara Rodríguez, por su parte, ha logrado crear su propia línea de perfumes gracias al asesoramiento integral de la empresa:- Lucía Amil "¡Trato excelente! Da gusto trabajar con ellos. Productos de gran calidad. Me han ayudado mucho en mi nuevo proyecto. ¡Lo recomiendo sin duda alguna!"- Tomas García "Todo perfecto, he recibido el primer pedido en 24 horas. Los productos son de muy buenísima calidad ahora queda esperar a que les guste a los clientes."- Sara Rodríguez "He creado mi propia línea de perfumes para mi tienda. Tanto la calidad como la ayuda para crearla ha sido genial. Estoy muy contenta. Muchas gracias."Con una estructura sólida, experiencia en la industria y un enfoque claro en el crecimiento de marcas emergentes, Esenssi se consolida como un aliado clave para quienes buscan posicionarse en el competitivo mercado de las fragancias.Contacto de prensa:Teléfono: (+34) 910 33 86 55Whatsapp: +34 649 251 201Correo electrónico: info@esenssi.comSitio web: https://esenssi.com Dirección: C/Fuentespina nº41 4C, 28031 Madrid – España

