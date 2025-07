CRISTALFARMA PRESENTA LA RICERCA SUL BENESSERE DEGLI ITALIANI: L’85% DEGLI INTERVISTATI HA UN ALLEATO NEGLI INTEGRATORI

Cristalfarma Vagostabil

MILAN, ITALY, July 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Lo studio commissionato da Cristalfarma in collaborazione con Doxa svela come stanchezza, immunità e problemi digestivi

spingano gli italiani a utilizzare gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari si confermano un vero e proprio alleato del benessere quotidiano.

Lo dimostra una nuova ricerca condotta da Cristalfarma, il marchio specializzato in integratori fitoterapici, in collaborazione con Doxa, su un campione rappresentativo di oltre 1.000 italiani tra i 18 e i 64 anni.

Secondo i dati raccolti, il 94% degli intervistati ha assunto o utilizza integratori almeno una volta nella vita, il 43% dichiara di utilizzarli regolarmente e il 42% in determinati periodi dell’anno; il 6% sostiene di non averne mai fatto uso.

I principali motivi che avvicinano gli italiani al mondo degli integratori sono legati a stanchezza e affaticamento (81%), supporto al sistema immunitario (79%), problematiche gastrointestinali (66%), benessere mentale (58%), tematiche legate a capelli, pelle e unghie (52%),

e miglioramento del sonno (51%).

La ricerca dichiara come gli integratori facciano ormai parte dello stile di vita degli italiani.

