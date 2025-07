EBC Financial Group é Homenageada no World Finance Forex Awards 2025

Três anos de conquistas — o EBC Financial Group vence como Corretora de Forex Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação no World Finance Forex Awards 2025.

EBC é Reconhecida pelo 3º Ano Consecutivo, Ganhando “Corretora Mais Confiável” pelo 2º Ano Seguida e “Melhor Plataforma de Negociação” pela 2ª Vez desde 2023

LONDON, UNITED KINGDOM, July 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC) foi premiado como Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação no World Finance Forex Awards 2025, reafirmando sua liderança na oferta de soluções de negociação seguras, inovadoras e focadas no cliente nos mercados globais.

Esta é a terceira vez consecutiva que a EBC é reconhecida pela World Finance, após conquistas anteriores em categorias como Melhor Corretora de CFDs, Melhor Plataforma de Negociação Forex e Melhor Execução de Ordens.

As honrarias de 2025 refletem o desempenho consistente da empresa em um ambiente financeiro cada vez mais competitivo e regulado.

“Esses prêmios são significativos porque refletem o que mais importa para os clientes que o Grupo atende — confiança e desempenho,” afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “Em um ambiente definido pela rapidez, rigor e expectativas em constante mudança, o EBC Financial Group se orgulha de construir uma corretora na qual os clientes possam confiar. Esses reconhecimentos refletem o esforço coletivo das empresas do Grupo e das equipes ao redor do mundo. Prêmios como esses reforçam nossa responsabilidade de continuar elevando o padrão.”

Definindo o Padrão de Confiança nos Mercados Globais

O prêmio de Corretora Mais Confiável reconhece empresas que mantêm os mais altos padrões de integridade, proteção ao investidor e responsabilidade de longo prazo. Em um cenário de crescente fiscalização regulatória e expectativas mutáveis dos investidores, essa distinção reforça o compromisso da EBC com a transparência operacional, governança robusta e engajamento ético com os clientes.

A EBC atende a uma base global diversificada por meio das diferentes entidades do Grupo, onde a clareza regulatória e a confiança são essenciais para o crescimento sustentável — e onde controles internos rigorosos, educação dos clientes e uma cultura de gestão de riscos fundamentam sua abordagem global de conformidade.

Impulsionando a Inovação em Negociação por Meio da Tecnologia

O prêmio de Melhor Plataforma de Negociação reflete o investimento contínuo da EBC em infraestrutura de trading para oferecer ambientes de execução rápidos, estáveis e flexíveis. Desenvolvida para atender traders de varejo, profissionais e institucionais, a arquitetura da plataforma da EBC oferece velocidades de execução de até 20ms por meio de servidores dedicados em principais centros financeiros, sistemas inteligentes de roteamento de ordens para preços otimizados e plug-ins avançados e ferramentas analíticas, adaptadas a estilos variados de negociação.

O suporte multiactivo da plataforma e seu design intuitivo proporcionam aos usuários a confiança para executar estratégias complexas mesmo em condições de mercado voláteis.

A EBC segue ampliando suas operações nos principais mercados financeiros, aprimorando as capacidades da plataforma, diversificação de produtos e ferramentas de mitigação de risco. A empresa permanece comprometida em oferecer serviços transparentes e orientados pelo cliente — fundamentados na integridade e apoiados pela inovação. Com sua crescente presença internacional, a EBC busca fortalecer seu papel na construção de um ambiente de negociação mais seguro, eficiente e inclusivo para investidores ao redor do mundo.

“O EBC Financial Group (EBC) demonstrou força excepcional em áreas-chave do mercado de negociação forex, conquistando os títulos de Corretora Mais Confiável – 2025 e Melhor Plataforma de Negociação – 2025 no World Finance Forex Awards deste ano,” afirmou Cyril Jones, Chief Projects Officer da World Finance.

“O compromisso da empresa com transparência, excelência regulatória e padrões consistentemente altos no atendimento ao cliente a destacam em um mercado cada vez mais competitivo. A plataforma de negociação impressionou nosso painel de jurados pela experiência de usuário fluida e pelas avançadas capacidades de execução, tornando-se referência no setor. A EBC continua a exemplificar o que significa liderar com confiança e inovação.”

Os World Finance Forex Awards são organizados anualmente pela World Finance, uma publicação financeira líder produzida pela World News Media, no Reino Unido. Os vencedores são selecionados por um painel de jurados composto por jornalistas financeiros e de negócios seniores, apoiados por uma equipe de pesquisa dedicada e por insights dos leitores. O processo assegura que os indicados sejam avaliados com base em desempenho, transparência e impacto nos mercados globais.

Para mais informações sobre o EBC Financial Group e seus serviços premiados, visite www.ebc.com

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

